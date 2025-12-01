嫌犯埋伏跟監夏天倫6小時！自稱「前員工」因待遇不好才砍他

林姓嫌犯自稱是夏天倫「前員工」，因工作待遇不好，離職後上門尋仇。翻攝畫面

夜店大亨夏天倫遭伏擊砍傷案持續延燒，警方追查後掌握完整犯案經過，發現林姓嫌犯等人竟從中午開始在夏天倫住處外埋伏，持續跟監超過6小時，最終於傍晚在停車場伺機突襲，林男落網後僅供稱，自己是夏天倫的「前員工」，因不滿工作待遇，離職後懷恨在心，才決定返回尋仇。

警方調查指出，案發當天下午15時，夏天倫從住處出門，前往打高爾夫球，18時在地下停車場準備牽車時，早已埋伏多時的嫌犯突然衝出，持刀械、棍棒與辣椒水展開攻擊，歹徒行動迅速，2名嫌犯在警方到場前先行逃離，警方僅數分鐘後接獲報案，展開追緝。

約40分鐘後，其中一名林姓嫌犯前往派出所聲稱投案，但全程拒絕接受夜間偵訊，表示要等律師到場才願開口，警方經查證後確認其涉案重大，並在涉案車輛中查扣刀具、棍棒及辣椒水，初判為蓄意犯案。

警方現正追查另名共犯及是否存在幕後策畫者，持續釐清完整動機，全案由北檢指揮偵辦中。



