嫌犯急丟毒品滅證！海巡署板橋圍捕破獲安非他命與子彈

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署臺北查緝隊與臺北市政府警察局中山分局等單位組成專案小組，日前鎖定板橋地區一處藏匿槍毒地點，經聲請搜索票執行查緝。儘管莊姓犯嫌情急之下試圖將大量毒品外拋滅證，但仍被專案小組全程掌握並成功攔截。全案共查獲第二級毒品安非他命98公克及子彈23顆，已依違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》移送新北地檢署偵辦並遭起訴。

海巡署偵防分署台北查緝隊於板橋地區破獲槍彈及毒品。（海巡署提供）

專案小組接獲線報，疑有不法份子在板橋地區藏匿槍彈及毒品，隨即展開密集跟監蒐證。偵查期間發現莊姓犯嫌雖足不出戶，但住處卻有不明人士頻繁進出，研判係從事不法活動。

廣告 廣告

專案小組見時機成熟，向臺灣新北地方法院聲請搜索票獲准後，前往莊嫌住處執行搜索。犯嫌在情急之下，立刻將大量安非他命毒品外拋至隔壁民宅屋頂，企圖湮滅證據。

所幸專案小組事前早有防範，不僅將犯嫌丟棄過程全部蒐證，並立即上屋頂將毒品全數撿回，同時在嫌犯屋內查獲子彈等犯罪證物。

此次行動共查獲第二級毒品安非他命98公克及改造手槍子彈23顆，並將犯嫌移送新北地檢署偵辦，目前已確認起訴。

海巡署強調，將秉持「國安、治安、平安」及「溯源斷根」之目標積極掃蕩毒品，有效遏止毒品危害。海巡署同時呼籲民眾若發現任何相關不法情事，請撥打「118」免付費報案專線通報，共同維護社會安定。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光