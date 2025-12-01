嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」

即時中心／温芸萱報導

有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。

有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨日晚間返家途中，竟在台北市民生東路三段一處地下停車場遭兩名男子持利器及辣椒水突襲，造成他手臂與眼部受傷，同行女友也被噴到辣椒水，眼睛腫脹不適。警方獲報後立即趕抵現場，將兩人送往馬偕醫院急救，並同步啟動追查機制，漏夜調閱監視器，全力鎖定犯嫌。

「夜店大亨」夏天倫遭砍殺

林嫌行兇後徒步逃逸。（圖／民視新聞翻攝）

據了解，當時夏天倫與女友剛打完高爾夫球，返家準備牽車時，兩名男子從柱子後突然衝出，手持利器劈砍，並噴灑辣椒水後迅速逃逸。夏天倫左手臂出現長達10多公分的切割傷，右手臂與眼部紅腫；女友則因辣椒水刺激，雙眼不適，兩人情況一度相當狼狽。松山分局表示，案發後立即與刑事警察大隊成立專案小組，分工調閱周邊影像，並申請鑑識中心進駐採證，全案同步報請北檢指揮偵辦。

警方追查時意外在監視器畫面中發現其中一名犯嫌身影，隨後火速將人帶回調查，並查扣犯案用的刀械、鐵棍及辣椒水等證物。值得關注的是，夏天倫近日才公開控訴與前妻「名媛界大S」黃廉盈之間的財務糾紛，外界不免揣測是否與本次攻擊事件有關，但警方目前未正面證實，僅強調將釐清各種可能動機。

專案小組進一步調查後發現，以林姓男子為首的犯嫌在犯案後分頭逃逸，但林嫌不久後竟自行前往民有派出所表明要自首。警方帶他返現場查證後，認定涉案重大，當場逮捕，並在相關車輛內找到刀械、棍棒及辣椒水等物品。林嫌拒絕夜間訊問，警方已持續調閱更大範圍影像，追查可能共犯。

警方查扣刀械、棍棒及辣椒水等物品。（圖／民視新聞翻攝）

警方初步研判，整起攻擊為「預謀犯案」，至於是否有教唆共犯，仍待深入釐清。松山分局強調，偵查不公開，相關細節將在北檢同意後再向外界說明。

