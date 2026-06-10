嫌犯毒駕拒檢衝撞 板橋警狂轟8槍 緝獲毒品、武士刀移送

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疑似紅燈右轉。板橋警分局提供

警方逮獲毒駕犯。板橋警分局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市板橋警分局員警昨（9）日執行巡邏勤務期間，於16時50分在板橋區信議路查覺一自小客車行跡可疑，遂上前實施攔查；惟該車不從，並加速逃逸。警方隨即通報攔截圍捕，過程中員警在板橋區縣民大道、南雅南路口共開八槍，後於板橋區大觀路一段75巷內成功攔停該車。

板橋警分局指出，昨日16時許發生之追捕毒駕案，該犯嫌李男(58歲)駕駛自小客車（車牌註銷），且未依規定變換車道，遂上前實施攔查，惟該車不從，並加速往板橋區信義路、縣民大道及大觀路等方向逃逸。經通報線上警網協助攔截圍捕，復於縣民大道與南雅南路口，警方攔阻該車不停且意圖衝撞員警，即持槍朝該車輛右前輪射擊子彈4發，嗣於大觀路一段75巷，該車受堵於巷弄車陣中，李嫌仍未將車輛熄火，且試圖衝撞員警及其他民眾車輛，警員朝該車右後輪擊發子彈4發，始逮捕李嫌。

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警方起獲毒品等物。板橋警分局提供

板橋警分局提到，警方現場起獲武士刀1把、海洛因5包、安非他命1包、依託咪酯菸油3罐、依託咪酯菸彈1顆、依託咪酯粉末1包、電子菸主機1部、注油器1個、海洛因殘渣袋2個、海洛因摻食器1個、分裝袋1個、手機3支、現金新臺幣1萬元等證物。另對李嫌實施毒品唾液快篩檢測，檢測結果呈現鴉片類及甲基安非他命陽性反應。

板橋警分局表示，警方針對李嫌駕車違規部分，已舉發闖紅燈3件、逆向行駛9件、未依號誌轉彎1件、使用註銷牌照1件、危險駕駛1件、無照駕駛1件、不服稽查取締1件、危險駕駛1件、毒駕1件等19件違規。李嫌因持有多種毒品及分裝工具，本案後續將依涉毒品危害防制條例、意圖販賣持有毒品、槍砲彈藥刀械、公共危險(毒駕)及妨害公務等罪嫌帶返偵辦，偵訊後於今日移送新北地檢署並建請羈押。