嫌犯毒駕 自行送上門 警查獲毒品一箭雙鵰

圖說：發言人臺北市局松山分局中崙派出所長李年立。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市局松山分局中崙派出所日前有一名男子走進派出所，向值班員警表示欲領取寄存信件，惟過程中口齒不清、含糊其辭。值班員警欲查察渠身分時，未料該名男子從上衣口袋欲拿出身分證時，把第三級毒品愷他命2包一起拿給值班員警，當場遭警方查獲。

經查該名男子係獨自駕駛自小客車，並停在派出所正門口，就在警方查看該車輛之際，該名男子從褲子口袋又不慎掉出第二級毒品依託咪酯煙彈1支在地上，當場又被眼尖的員警所查獲。全案在男子身上及車輛中查獲第二級毒品依託咪酯煙彈、第三級毒品愷他命、以及摻有愷他命之藥錠等證物，該名男子持有毒品、施用毒品駕車等情形遂一併偵辦，全案訊後依違反毒品危害防制條例移請臺灣臺北地方檢察署續辦。

松山分局提醒駕駛人，毒駕零容忍、毒駕修法重罰，絕不寬貸，且遠離毒品、珍惜生命及家庭，以免遺憾終身。警方將持續加強查緝毒品犯罪，淨化轄區治安，展現警方打擊不法之決心。