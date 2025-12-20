嫌犯竟被譽戰士！蕭彤雯火大點破「兇手最終目的」

蕭彤雯針對北捷隨機攻擊案，點破兇手最終目的。(組合照，本報資料照、記者邱奕欽攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕前主播蕭彤雯針對北捷隨機殺人案罕見重話發聲，她強烈呼籲，停止後製兇手照片，也停止反覆書寫兇手姓名，更不要描述其外型與裝備，因為「只配一個稱呼，就是兇手」。

蕭彤雯今(20日)指出，自己早在回顧2014年相關事件時，就已刻意不再提及兇手姓名，因為「該被記得名字與人生故事的，是受害者，不是加害人」。她痛批，當媒體反覆強調兇手身分、背景，甚至鉅細靡遺描述犯案裝備與外型，等同替加害者留下舞台，模糊了真正應被關注的焦點。

蕭彤雯也進一步告誡，這樣的報導方式恐怕形成錯誤示範，「這世界瘋子太多，不要讓他們覺得『幹一票大的，大家就都會知道我是誰』。」她也直言，近日滑到多篇文章將兇手描繪成「戰士」般的敘事，讓她火冒三丈，因此疾呼「請幫忙呼籲分享」，盼焦點回到受害者身上。

