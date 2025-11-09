嫌犯衝撞警車逃亡！警荷槍實彈 8小時內逮到人

衝撞警車撞傷員警的黃姓嫌犯，員警在他犯案八小時間快速逮到人。（圖／東森新聞）





衝撞警車撞傷員警的黃姓嫌犯，因為涉及槍砲案，警方深怕他持槍反擊，在逮捕的過程，大批員警是荷槍實彈準備攻堅，還好嫌犯自己開門。而員警能在他犯案8小時間快速逮到人，是因為他利用國道逃亡，沿路的車牌辨識讓警方直接鎖定他逃亡方向，在高雄、台南警力聯手下，讓嫌犯再也跑不掉。

員警：「來來來來，你什麼名字？你叫什麼名字？你今天在高雄撞警車有沒有？有啦好。」

衝撞警車的黃姓男子，由於曾涉及槍砲案，員警是荷槍實彈做好攻堅打算，還好他自己來開門，不過他也被員警的陣仗嚇到了。

員警vs.嫌犯：「（車啦車上有沒有違禁物？）沒有喔，（早上撞警察就是這一輛，是不是？）對，（車有鎖嗎？）沒鎖，（可以看嗎？不然我們破窗看，好不好可以看嗎？）可以。」

警方在涉案的車輛沒有查到毒品，但是在嫌犯房間搜出K他命，黃姓男子雖然開的是權利車，警方卻能八小時逮到人，是因為他逃亡的路線是走國道一號，一路到台南裕農路下交流道，再逃回永康的住家，警方利用車牌辨識快速追蹤，凌晨3點多犯案，將近中午11點多就逮到人。

高雄新興警分局偵查隊長陳世元：「包括台南市刑大偵五隊與保大特勤中隊、永康分局等單位，跨區共同協助下，順利將人犯順利逮捕到案。」

而黃姓男子會被盯上，是因為他違停的南台明星路口附近有舞廳外，還有出入份子複雜的區域，一向是警方列為治安重點。黃姓男子車上的17歲少年則是他的友人，是否有吸毒仍在釐清。而黃姓男子則依公共危險、妨害公務傷害毒品等罪送辦，拒檢逃逸則開罰1到3萬元，同時吊扣駕照6個月。

