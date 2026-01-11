嫌犯衝著孩子來！ 兔馬鹿公園「滑索遭惡意插釘」 害2童受傷

有人故意在滑索的塑膠外皮插進長釘。（圖／東森新聞）





彰化員林的兔馬鹿公園最大亮點是一座9.6米高的環狀高塔滑索，也是小朋友的最愛，但竟然有人故意在滑索的塑膠外皮插進長釘，接連害2名孩童受傷，一名國小女童手被刺傷，2歲多男童的臉被刮出5公分傷痕，公所證實是有心人的惡意行為，除了派人維修，也已經報警追查可惡的嫌犯。

目擊民眾：「很危險等下......對呀超危險的。」

孩子童言童語說著危險，害他們受傷的竟然是滑索。

目擊民眾：「哇，這有人插針在上面，很長真的很長，有人插針在上面，插針？太變態了吧。」

男子拿工具從滑索拔出一根長釘，懷疑有人故意插上去的，大家都嚇一跳，長度2指寬大約4公分。恐怖情況發生在彰化員林的兔馬鹿公園，媽媽將影片PO網說，妹妹的手被刺傷，留言也釣出弟弟的臉也被刮到，至少有2童受害。

受傷男童家長：「女童先玩，國小的女童（站著玩），她的受傷部位才會在手，那我兒子是2歲多幼幼班的，他矮小所以剛好，他臉頰的部分有一個大概5公分的劃傷。」

記者vs.其他家長：「太危險了，（怎樣危險），就是讓小孩受傷啊，會很危險，會喔。」

家長痛罵插針的人太惡毒，因為員林兔馬鹿公園最大亮點就是這座9.6米高的環狀高塔滑索，刺激好玩，是小朋友的最愛，根本就是惡意衝著孩子來的，網友紛紛留言說，「太扯了好可怕」「天啊都沒有人在維護嗎」「太恐怖了」「還好有英雄路人爸爸，希望孩子沒事「讓我想起前幾年台南有座公園的溜滑梯把手，也被不明人士捆上刀子的事，嫌犯可能會在附近觀看」，但也有人質疑，可能是裡面的鋼纜斷了，鐵絲翹出來。

記者vs.彰化縣議員張錦昆：「這塑膠是軟的嘛，軟的才會插得進去，從這裡插過去啊，你看，從這穿過就在這裡被弄到。」

實際檢查，滑索因為頻繁使用，外層塑膠皮已多處脫落，但裡面的鋼纜完好無缺，已排除設施不良的可能，公所也證實這是有心人士的惡意行為。

員林市公所主秘賴冠宇：「那其實不是原本鋼索的斷裂喔，那疑似有心人士可能在上面，放置類似像長鐵釘。」

滑索全面暫停使用，周一公所將派人維修，雖然目前警方尚未接獲報案，但公所已調閱監視器報警追查，到底是誰把長釘插在滑索的塑膠皮上，絕對不能放過刻意傷害孩童的兇手。

