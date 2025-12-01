嫌犯逃跑畫面曝！警起獲大量驚人凶器 夏天倫遭砍案疑「早有預謀」

2名嫌犯伏擊夏天倫後，各自徒步逃逸。翻攝畫面

夜店大亨夏天倫遭伏擊砍傷案持續延燒，松山警分局漏夜追查，最新偵辦內容顯示犯嫌疑似早有預謀，作案後還分頭逃逸，警方並在涉案車輛內查獲棍棒、開山刀與辣椒水等兇器，畫面曝光後引發關注。

警方指出，案發於昨（11月30日）18時許，地點位於松山區民生東路某大樓地下停車場，2名嫌犯伏擊夏天倫後迅速逃逸，松山分局立即成立專案小組，調閱監視器、重建逃逸路線，並由鑑識中心進場採證，全案已報請北檢指揮偵辦。

警方從嫌犯車輛找到作案用的棍棒、辣椒水、開山刀等凶器。翻攝畫面

專案小組追查發現，犯嫌作案後分散逃亡，其中林姓嫌犯稍後自行到派出所表明自首，警方隨即帶他回現場比對，確認其涉案重大並逮捕到案。警方同時在現場及其涉案車輛內起獲棍棒、開山刀、辣椒水等多項攻擊性器具，顯示犯案準備十分齊全。

林嫌到案後拒絕夜間訊問，堅稱要等律師到場才願開口，警方目前已掌握另名犯嫌行蹤軌跡，並持續追查其他共犯。

專案人員初步研判，本案疑似經過預謀策動，後續將持續向上追查是否有幕後指使。警方強調偵查不公開，待全案釐清後，將由地檢署統一對外說明最新偵辦狀況。



