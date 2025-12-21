嫌犯「備戰一年」！自製35顆汽油彈 網購煙霧彈假稱玩生存遊戲

張文縱火中正區租屋處，再買汽油，自製多達35顆汽油彈。（圖／民眾提供）

近期發生的重大公安事件有最新進展，警方調查發現嫌犯張文在犯案前一年就開始網購各種防護裝備，並在今年1月中旬謊稱是生存遊戲玩家，從大陸平台購入24顆煙霧彈，花費約4萬8千元。除此之外，他還自製了超過35顆汽油彈，並刻意使用假名在不同超商取貨，顯示整起事件經過長期縝密計畫。警方目前正逐步追查張文購買刀械及汽油的來源，以還原完整犯案軌跡。

警方在搜查張文的租屋處時，發現屋內被燒得焦黑，床上堆放著鋁窗和雜物，甚至還有紅色汽油桶和自製汽油彈。張文涉嫌在中正區租屋處縱火，並在網路購買空汽油桶後，到中正、中山區的加油站購買汽油，回家製作至少35顆汽油彈。

國防院中共政軍作戰概念所許智翔表示，這些汽油彈可能每瓶含有半瓶以上的汽油或其他易燃物品的混合物，容量不到300毫升，即使有35瓶，整體汽油量其實不算多。

調查顯示，張文的犯案準備相當謹慎。警方在張文的租屋處發現網購包裹，但他不只在一處取貨，而是選擇不同地點和不同超商，企圖掩人耳目。與一般人習慣在住家附近取貨不同，張文將商品分散寄到各處，雖然距離都在步行約10分鐘範圍內，但全都使用假名取貨。

刑事警察大隊長盧俊宏指出，張文早在113年4月就開始購入戰術手套、防彈面具等防護工具，最關鍵的是在今年1月中旬，他透過一個平台向貿易商購買一箱24顆煙霧彈，並在私訊中謊稱這些煙霧彈是用於生存遊戲。

張文選擇在人潮密集的車站商圈丟擲汽油彈和煙霧彈，警方雖已有新進展，但仍擔心有所遺漏，因此正在一一查訪相關店面和加油站，希望能完整還原張文的犯案軌跡。

