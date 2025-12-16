嫌神壇太吵？ 女子撒粗鹽、細石洩憤 遭鄰居反控難相處

屏東佳冬鄉一處私人神壇，遭人丟擲小石頭跟粗鹽，經過了解，居然是鄰居一名陳姓女子所為，根據私下了解，她疑似不滿神壇太吵，才會搞破壞洩憤，但鄰居說，她們夫妻約五年前搬來，就經常藉故跟鄰居吵架，讓他們相當頭痛，不過當事人不願回應。

屏東佳冬鄉一處私人神壇，遭陳姓女子丟擲小石頭跟粗鹽，警方依社維法送辦。（圖／翻攝當事神壇FB）

事件發生在屏東佳冬鄉的私人神壇，時間是當月12日上午9點左右。警方調閱監視器後發現，陳姓女子確實在神壇外徘徊，隨後神桌上便布滿小石頭和粗鹽。面對指控，陳女雖然極力否認走進神壇內部，但監視器畫面已清楚記錄她的行為。

屏縣枋寮警分局佳冬所長金昱亨表示，經調查確認此案起因為鄰居糾紛，且確定是陳姓女子所為。警方已依社會秩序維護法將她送辦，交由法院進行裁罰。

事發當天上午陳女在神壇外徘徊後，神桌即遭破壞。（圖／翻攝神壇網站）

神壇人員解釋，他們的活動並非頻繁，放鞭炮前也會事先告知鄰居，最近一次進香活動已是一個多月前的事。然而陳女一家自搬來後，與鄰居的關係逐漸惡化。據了解，陳女曾懷疑孩子因神壇噪音受到驚嚇而送醫，也曾懷疑鄰居誘拐其自行外出的孩子，甚至質疑鄰居偷用其門口的水龍頭，這些事件導致雙方已爆發過兩次衝突。

一位鄰居分享，上個月當她出門餵貓回來時，陳女突然衝出來表示「忍很久了」，甚至有動手的意圖。雖然陳姓女子和其丈夫均不願對此事件公開回應，但這次的行為已引起周圍居民的強烈不滿，最終導致警方介入處理。

