嫌票太多？二代健保補充保費3變革 周玉蔻：觸怒480萬選民！

記者李鴻典／台北報導

衛福部長石崇良日前接受專訪時拋出「補充保費」收取將有3大變革，將對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，對此，資深媒體人周玉蔻直呼，得罪存股族年輕世代⋯⋯⋯！「友人問：民進黨是嫌票太多了嗎？」

「補充保費」收取將有3大變革。

衛福部確定將啟動二代健保補充保費修法程序，只要1年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就要繳交2.11%的補充保費。

衛福部長石崇良說，《健保法》改革最快於民國116年上路，其中包括三大面向，包括「利息、股利、租金」合計超過2萬元，就要繳2.11%補充保費，從每月就源扣繳調整為「年度結算」；扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元；獎金扣繳從薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝今（6）日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」

觸怒480萬選民！周玉蔻直呼，科技執法全台都是，機車族、通勤開車上班族已經基層民怨滿天飛了，又冒出了個天兵衞福部所謂二代健保新措施，得罪存股族年輕世代⋯⋯⋯！友人問：民進黨是嫌票太多了嗎？

更多三立新聞網報導

新聞幕後／為何專打吳音寧？學者揭2018年離譜景象 民進黨選舉潰敗起點

台肥董座處理糟透了 她喊：要推吳音寧就推到底，完全就是普發一萬翻版

台肥董事長人事案轉彎？她曝：卓榮泰救了吳音寧，也救了民進黨⋯

林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰

