嫌結帳太慢抓狂！彰惡男持球棒痛毆超商店員 追殺到急診室又襲警下場曝

記者潘靚緯／彰化報導

彰化陳姓男子不滿等結帳太久，竟持球棒毆傷超商店員，甚至一路追到急診室恐嚇。（圖／翻攝Google Map）

彰化縣陳姓男子去年7月到超商消費時，不滿結帳等太久，竟持球棒砸毀店內收銀機與玻璃，甚至打傷店員。離譜的是，陳男甚至開車尾隨受傷店員至醫院，在急診室作勢攻擊、恐嚇，遭警方逮捕時又辱罵並毆打員警。彰化地院審理，認定陳男涉犯毀損、傷害、恐嚇及妨害公務4罪，合併判處應執行8月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，去年7月間，陳男前往彰化某超商消費，因結帳等太久不耐煩，竟返家持球棒回到超商，發狂砸毀收銀機台及玻璃，更揮棒毆打蔡姓店員，導致背部、後腰多處挫傷送醫。陳男施暴後還尾隨救護車到醫院，追進急診室舉起椅子作勢攻擊，還出言恐嚇蔡姓店員「不要浪費醫療資源，你這麼想受傷我就讓你住院」，導致蔡姓店員心生恐懼。

事後陳男被帶回警局製作筆錄，員警準備實施酒測時，陳男竟當場口出惡言辱罵三字經「你去旁邊被X啦」，警方上前制止並依法壓制逮捕，陳男又徒手毆打員警，造成員警臉部、耳後及手部多處挫傷。

法院審理期間，陳男雖然坦承犯行，並與受傷的超商店員達成調解，卻未依約履行賠償，至今尚未與超商店長及受傷員警和解。法官痛批，陳男僅因一時不耐煩，情緒失控後訴諸暴力，甚至追到醫院恐嚇受害者、挑戰公權力，法治觀念極度薄弱。考量其從事臨時工、國中肄業等背景，最終合併判刑8個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

陳姓男子持球棒毆打超商店員，又出手毆傷員警，遭判刑8個月。(示意圖／資料照)

