嫌結帳慢竟抓狂！球棒砸超商、追殺到急診室還嗆警 惡男下場出爐

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子去年7月間前往超商消費時，僅因不滿結帳等太久，竟持球棒砸毀店內收銀機與玻璃，並毆打店員成傷，離譜的是，他還開車尾隨受傷店員至醫院，在急診室持椅作勢攻擊、出言恐嚇店員，接受警方偵訊時又辱罵並毆打員警。彰化地院審理，認定陳男涉犯毀損、傷害、恐嚇及妨害公務4罪，合併判處應執行8月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，去年7月間，陳男前往彰化某超商消費，因不耐結帳久候，竟返家持木製球棒折返，瘋狂砸毀收銀機台及玻璃，隨後更揮棒毆打蔡姓店員，導致其背部、後腰多處挫傷送醫。誇張的是，陳男還開車尾隨救護車至醫院，在急診室內舉起椅子作勢攻擊蔡員，並出言恐嚇「不要浪費醫療資源，你這麼想受傷我就讓你住院」，使被害店員心生恐懼。

事後陳男被帶往警所製作筆錄，員警欲對其實施酒測時，陳男竟以「你去旁邊被X啦」、「X你娘」、「X你娘機掰」等語辱罵執勤員警，警方上前制止並依法壓制逮捕時，陳男又徒手毆打員警，造成員警臉部、耳後及手部多處挫傷。

法院審理期間，陳男雖坦承犯行，並與受傷店員達成調解，卻未依約履行賠償，且至今未與超商店長及受傷員警和解。法官痛批，陳男僅因一時情緒不耐便訴諸暴力，甚至追至醫院恐嚇受害者、挑戰公權力，法治觀念極度薄弱。考量其從事臨時工、國中肄業等背景，最終合併判刑8個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

