嫌薪水太少？262檔「小資翻身名單」出爐 靠權證把年終變大

財經中心／師瑞德報導

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（AI製圖）

櫃買中心（Taipei Exchange）日前正式公告「115年第1季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券」，經嚴格審核市值與流動性後，共計有262種上櫃股票入選。有效期間自115年1月1日起至3月31日止。本次名單不僅涵蓋半導體權值股，更廣泛納入AI供應鏈、生技醫療、遊戲文創及內需消費等多元族群，為投資人提供豐富的「以小博大」操作標的。

IC設計與半導體 信驊、群聯、環球晶領軍

廣告 廣告

電子股向來是權證市場的主戰場，本次名單中，高價IC設計族群陣容堅強。除了穩坐股王寶座的信驊（5274）外，IP矽智財大廠力旺（3529）、M31（6643），以及高速傳輸介面的譜瑞-KY（4966）、快閃記憶體控制晶片龍頭群聯（8299）全數入列。

在晶圓代工與矽晶圓方面，世界先進（5347）與環球晶（6488）、合晶（6182）持續作為權證熱門標的；封測族群則有欣銓（3264）、頎邦（6147）、台星科（3265）等績優股入榜，讓投資人能以銅板價參與半導體產業的完整供應鏈行情。

AI軍火庫 CoWoS設備與散熱族群齊聚

受惠於AI浪潮，相關供應鏈熱度不減。CoWoS先進封裝設備廠弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583），以及探針卡大廠旺矽（6223）、精測（6510）皆榜上有名。此外，極紫外光（EUV）光罩盒龍頭家登（3680），以及近期掛牌的化學材料新兵台特化（4772）、新應材（4749）也強勢入選，成為市場關注焦點。

散熱族群方面，雙鴻（3324）、力致（3483）入列；網通與光通訊族群則有聯亞（3081）、波若威（3163）、華星光（4979）及銅箔基板廠台燿（6274），顯示通訊基礎建設仍是資金著墨重點。

非電族群亮點 遊戲、生技、餐飲百花齊放

除了硬邦邦的科技股，本次名單在「軟實力」上也相當精彩。迎接寒假旺季，遊戲股王鈊象（3293）帶領橘子（6180）、大宇資（6111）、華義（3086）入列權證標的。內需消費股則有百貨龍頭寶雅（5904）、連鎖藥局大樹（6469）、以及餐飲股揚秦（2755，麥味登）。

生技族群亦是上櫃市場一大特色，包括東洋（4105）、智擎（4162）、晟德（4123）、藥華藥（6446）、合一（4743）及眼科龍頭大學光（3218）等，皆在可發行權證之列，提供投資人避險或波段操作的選擇。

A級發行名單 鎖定旅遊與高波動股

值得注意的是，櫃買中心另列出39檔僅限「A級發行人」申請的標的，這類股票通常波動更為活潑。包括受惠解封旅遊潮的旅行社雙雄山富（2743）、五福（2745），以及顯卡股撼訊（6150）、被動元件廠九豪（6127）等。

權證教學 善用槓桿！留意時間價值

權證作為一種「權利契約」，最大優勢在於「低門檻、高槓桿」。以股王信驊為例，買一張現股需數百萬元，但買進連結信驊的權證僅需數千元，槓桿倍數通常達3至10倍以上，看對方向能創造驚人獲利。此外，權證可分為看漲的「認購」與看跌的「認售」，讓投資人操作更靈活。

然而，櫃買中心提醒，權證具有「時間價值」隨到期日遞減的特性，不適合長期持有。投資人應選擇流動性佳、造市品質穩定的券商，並嚴格設定停損停利點，才能在這262檔熱門標的中穩健獲利。

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

小資族翻身機會來了！櫃買中心公布Q1權證「發財名單」，精華、鈊象等262檔上櫃熱門股全入列。買不起天價股王信驊？靠權證「銅板價」就能進場爽賺價差！AI軍火庫弘塑、台積電新兵台特化都在榜單，想以小博大賺紅包錢，這波絕對不能錯過！（資料來源／證交所）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

投資人別接刀！大盤漲800點它卻在哭！「油電燃氣類」下殺3.6%成重災區

護盤喊假的？35件庫藏股執行率慘遭腰斬 汽車零組件業成最大重災區

不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤

財富自由再等等！威力彩連19摃彩迷嘆氣 下周一「4億大紅包」等你拿

