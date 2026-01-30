中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導

持續關心，發生在台中大雅的持刀砍人案，土風舞老師家屬透露，犯嫌之前就曾徒手攻擊，因為心軟選擇原諒，進一步追蹤發現，犯嫌行兇這天，其實就是他的毒品案發監執行日，但他卻沒有前往地檢署報到，更巧的是，在國道撞上犯嫌的駕駛，竟然還是土風舞老師夫妻的朋友。





台中大雅砍人案嫌犯逃國道遭撞 肇事衰駕駛竟是土風舞老師友人

遭砍婦人兒子透露這已經不是犯嫌第一次對媽媽動手 上次心軟不提告沒想到犯嫌變本加厲









在台中犯下持刀砍人案的張姓犯嫌，29日在警方戒護下，轉院到台中榮總，他雙大腿骨折，全身多處擦挫傷，意識清楚，生命跡象穩定，等待醫師評估開刀，至於遭砍的63歲李姓婦人，全身共有八處刀傷，最嚴重的傷口，在頸部10公分刀傷，經過治療，29日晚間，已經轉到加護病房觀察，婦人兒子透露，這已經不是犯嫌第一次對媽媽動手，上次心軟不提告，沒想到犯嫌變本加厲。

台中大雅砍人案嫌犯逃國道遭撞 肇事衰駕駛竟是土風舞老師友人

嫌行凶後逃逸國道遭撞骨折 駕駛竟是土風舞老師友人









而張姓犯嫌行兇這天，其實就是他毒品案的發監執行日，依規定要在8點50分，前往台中地檢署報到，沒想到他卻在8點11分左右，持刀衝到公園砍人。巧合的是，案發後，他徒步逃逸，走上國道，遭小客車撞擊，而小客車駕駛，正好就是土風舞老師夫婦倆的朋友。





台中大雅砍人案嫌犯逃國道遭撞 肇事衰駕駛竟是土風舞老師友人

犯嫌疑似不滿因毒品罪被判刑加上不滿社區噪音問題 選在發監執行日痛下殺手









犯嫌疑似不滿因毒品罪被判刑，加上不滿社區噪音問題，選在發監執行日，痛下殺手，不排除一出院，就得發監執行，也得好好交代，殺人動機。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台中大雅砍人案嫌犯逃國道遭撞 肇事衰駕駛竟是土風舞老師友人

