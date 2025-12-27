嫌行李費太貴 乘客與航空公司鬥法催生「裸飛」新潮流

澳洲媒體報導，國際行李運輸與跨國搬遷服務平台「Send My Bag」對一千名18歲以上旅客進行調查發現，近半數、48%受訪者認為航空公司刻意利用令人困惑的行李規定牟利。另有37%的人僅在過去一年內，就曾支付最高達200澳幣（台幣約4302元）的超重行李費，部分旅客開始採取所謂的「裸飛」（Naked flying），也就是登機時完全不帶行李，只帶錢包、手機和充電器。

news.com.au報導，28歲國際旅客凱莉（Rachel Kelly）一月為了追求教學工作，從愛爾蘭搬到墨爾本時，就選擇「裸飛」。根據她的說法，當得知若要多帶一件行李登機，費用高達1000澳幣後，乾脆改將行李直接寄送，結果省下約600澳幣。

凱莉表示：「我覺得旅客都已經到機場的情況下，還要對隨身行李收取高額費用不公平。」她也說，雖然理解航空公司對托運行李收費，但目前的價格「真的太高，不值得」。

現居澳洲的凱莉在國內旅行時也抱持相同理念，若搭乘捷星（Jetstar）這類隨身行李限制7公斤的航空公司，就會把手提包藏在外套底下，或在必要時多穿幾件毛衣，等登機後再把包包拿出來，藉此避免被收取超重行李費。

她坦言，這樣做多少會感到緊張，擔心被地勤人員發現。但她說：「有時真的不得不這麼做，畢竟如果只是因為行李超過重量限制就被罰款，我一定會非常生氣。」

調查顯示，將近三分之一的受訪者曾為了避免額外費用而穿上多層衣物，其中又以Z世代與千禧世代最為常見。不過，「裸飛」並不一定涉及投機取巧或特權，也可以只是像登機時僅攜帶手機和錢包一樣簡單。由於航空公司通常允許攜帶兩件隨身行李，因此仍有足夠空間帶上手提包與筆電。

報導指出，「裸飛」其實可分為三個層級。第一是「口袋派」（Pocket People），也就是把外套與褲子口袋塞滿；第二是「運送派」（Delivery Crew），事先將必需品寄送至目的地，或在抵達後向朋友借，但這得仰賴對方夠慷慨、體型也相近；第三則是「完全裸飛」（Totally Bare），不帶任何行李，只手持必要物品，例如手機、充電器與錢包。

至於是否真有人能把「裸飛」推向極端，僅帶著機票與一支切換為飛航模式的手機登機，目前仍有待觀察。

