嫌衝莊家班麻油雞「狂倒糖.芥末粉」 10分店同時受害

台北市 / 李思琪 邱文言 台北報導

雙北驚見倒糖怪客！警方獲報，跨年夜當天，知名連鎖店莊家班麻油雞雙北多處分店，遭不明人士闖入，將整包砂糖、芥末粉等倒入大鍋麻油雞湯內，嚇壞店員也影響營業，警方調查發現，共有3名嫌犯涉案，且做案手法及時間都非常相近，他們分成兩波時段犯案，明顯有所預謀，一度外傳業者有債務糾紛，不過業者回應，麻油雞店都是自家兄弟姊妹經營，也沒有在外欠債，是否有藏鏡人在背後指揮，警方持續偵辦。

黑衣男子頭戴安全帽，將整袋芥末粉，全數丟入麻油雞湯鍋中，轉身就跑，店員第一時間衝出櫃台，但嫌犯早已不見蹤影，而他幾分鐘前早就用同樣手法，惡搞中和另外2間分店。

男子身穿輕便雨衣，在眾目睽睽之下倒入整包砂糖，他鎖定士林北投淡水分店，警方調查才發現，同一時間莊家班麻油雞，雙北10家分店都遭殃，開門看到員警查緝，男子明顯有些慌張，因為他被查出，前一天就入住蘆洲附近旅館，跨年夜當天購買3包砂糖，2度犯案騎車逃逸，結束後倉皇回到旅館，晚上7點狼狽遭逮。

上車前交出機車鑰匙，3名嫌犯犯案時都是，戴全罩安全帽騎機車移動，警方追查，21歲的謝姓嫌犯，下午3點多相繼前往蘆洲2間店，25歲的李姓嫌犯，在下午近4點，到中和及文山區犯案，22歲的江姓嫌犯，則選擇淡水士林北投，共5間店投擲不明粉末，10間相同品牌的麻油雞，相同做案手法，還同樣選在跨年夜前，疑似早有預謀。

新北刑大偵六隊隊長說：「對於同一個連鎖商家產品突襲，投放不明粉末，致店員顧客，對食安問題產生恐懼，恐嚇意味意圖明顯。」恐嚇罪移送，根據了解這場粉末行動，大多都是糖或芥末粉等，不傷害人體的物質，不過莊家班麻油雞雙北版圖宏大，這次10間店遭受攻擊，整起事件究竟有沒有幕後主使，還是業者經營上與人結怨，警方持續調查。

