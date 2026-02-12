嫌角色醜錯了？網怒罵「外貌協會」玩家毀了遊戲圈，被反擊：審美也是遊戲體驗的一環！

歐美遊戲社群再爆發激烈爭論，一名網友公開指責「只喜歡好看角色」的玩家和內容創作者們正在破壞遊戲產業。而這言論迅速引爆其他玩家的怒火，讓「角色審美」與「遊戲政治正確」的議題再次成為焦點。

角色的外貌設計，是近幾年遊戲圈討論的焦點。（圖源：古墓奇兵:亞特蘭提斯遺跡）

事件的導火線源於網友 Sammy 在 X 上的發文，他點名近幾年許多遊戲界反覺醒、反 DEI 的知名人士，像是 Asmongold、Nerdrotic、Grummz 等人，直言他們對遊戲討論造成無法挽回的傷害。認為大家本來可以探討關卡設計、環境、遊戲機制，以及真正關於「遊戲」本身的事物。

這言論立刻引來大量玩家反擊。許多玩家在下方留言指出，視覺吸引力本來就是遊戲體驗的重要一環，喜歡美型角色並不代表膚淺。有網友舉例《尼爾：自動人形》或《FF》系列，反駁「好看的角色」與「優秀的遊戲性」並不衝突，甚至能相輔相成。更有人直言，開發者與其怪罪玩家審美，不如反思為何現代歐美遊戲的角色設計越來越背離大眾喜好，甚至刻意醜化。

被點名的前《魔獸世界》知名製作人「Grummz」Mark Kern，也反擊批評 Sammy 過去 10 年強迫所有遊戲迎合其政治觀點，甚至要求開除或封殺持不同意見的開發者，並透過恐懼手段破壞他人生活。Grummz 強調，面對這些強硬手段，玩家社群已經展開反擊，並且正在取得勝利。

許多玩家更是提到，這種敵視玩家群體本身的態度，就是目前大多數歐美 3A 大廠逐漸失去玩家信任的原因之一。支持者表示，唯有靠著拒絕遊玩和給出負評的手段，才能讓遊戲公司與大型企業意識到推行這類意識形態無法帶來獲利，最終迫使業界回歸關注關卡設計、環境與遊戲機制…等核心內容，而不是放在政治或社會議題上。