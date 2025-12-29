嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇

cnews204251229a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

41歲劉姓婦人，搭公車時疑嫌棄1對情侶檔，說話聲浪太大，企圖出言喝止，卻被情侶反嗆，雙方口角過程，婦人情緒失控，涉嫌冒出1句「要殺妳」。新北市新店警分局表示，昨（28）日下午1時39分左右，接獲49歲姚姓男子提告恐嚇。員警趕往轄內新店區北新路2段七張捷運站公車站牌處，但劉婦已準備離去。由於姚男女友表示，劉婦還涉嫌推她，已提出恐嚇與妨害自由等告訴。

警方調查，昨天下午1時39分左右，在公車上的劉姓婦人，疑因姚姓男子與謝姓女友，講話音浪太大而出口制止，不料卻被謝男與女友反嗆，雙方爆發口角。爭吵過程，劉婦突然脫口而出「要殺你」等。3人到了新店區中興路3段與寶中路口的公車站牌，一起下車後，姚男拿出電話報警，劉婦則直接離去，根本不理會2人。

警方表示，姚男的謝姓女友，見劉婦離去便尾隨至七張捷運站的公車站牌處，再一起搭上另外1條線路的公車，由於2人在公車上再次發生口角爭執，公車駕駛見勸止不了，於是停在現場等候員警處理。昨天下午約2時左右，員警到場後，姚男女友表示，劉婦又對她言語恐嚇及推擠她，於是先後提出恐嚇與妨害人身自由的告訴。

警方表示，轄區江陵派出所員警，帶同姚男到達七張站公車站牌處，現場已沒有衝突，於是帶著姚男及女友，返回派出所製作提告筆錄。但劉姓婦人不願隨員警返所，後續將另行通知她到案說明，並函送台北地檢署偵辦。

