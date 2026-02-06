嫌谷立言官太小？她揭真相：不要老是鬧笑話

▲嫌谷立言官小？她反問「國台辦主任是誰」狂酸蕭旭岑：別再鬧笑話。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑日前接受專訪，點名美國在台協會（AIT）處長谷立言，直指他的職位位階「只比科長大一點」，言論一出引發爭議。財經網美「Emmy追劇時間」臉書發文批評蕭旭岑缺乏外交常識，認知如同「井蛙」，忽視了世界第一強權駐外代表的實質權力與重要性。

Emmy追劇時間以金融圈的實務經驗為例，指出大型企業或大國的職銜分量不能僅看表面名稱，她提到過去曾誤將國泰人壽的協理當作普通基層職位，直到該人轉職外商擔任總經理後，才驚覺大型金控的協理職級，其實管理著龐大的業務。她強調，在美國這種數億人口的世界強權中，處長級官員的影響力，遠非一般小國的科長可比擬，蕭旭岑將谷立言與科長掛鉤，無疑是鬧出外交大笑話。

對比兩岸官員的職等與實權，Emmy追劇時間指出，中共國台辦主任雖具備「正部級」的高官位階，但在台灣民眾眼中，卻像是不具實權的擺飾；反觀中國駐美大使雖僅為「副部級」，重要性卻遠高於台灣事務，足見權力實質重於虛銜。她還諷刺蕭旭岑應該重回一般公司上班，「不要老是鬧笑話」。

