嫌跳舞太吵？台中婦人在公園被砍頸 嫌犯逃逸衝上國道遭撞

大雅路段一名男子徒步闖入國道，遭車輛撞擊雙腿骨折送醫。（圖：國道三隊提供）

臺中市大雅區今（29）日上午8點多，發生持刀傷害案件，62歲李姓婦人在公園附近遭到持刀攻擊，頸部受傷送醫開刀。嫌犯犯案後逃逸，不久之後，在國道1號北上174.9公里大雅路段，一名男子徒步闖入國道，遭車輛撞擊雙腿骨折送醫，警方證實，男子應是行兇嫌犯，犯案動機還要釐清。（張文祿報導）

臺中市政府警察局大雅分局29日上午8時11分，接獲119轉報，在大雅區一處公園前發生持刀攻擊案。警方獲報後立即派員趕赴現場處理。大雅分局洪嘉臨副分局長說，嫌犯疑因與62歲李姓女子發生糾紛，情緒失控持刀攻擊後隨即逃離。

李姓婦人有多處刀傷，頸部傷勢嚴重，送醫急救開刀。警方隨即展開追查，並迅速掌握嫌犯身分。後續於國道1號北上174.9公里、臺中市大雅路段，發生一起男子倒臥國道路面的事故，造成車流回堵。警方證實，這名男子應是行兇男子，徒步上國道遭車輛撞擊，導致雙腿骨折送醫治療。

據指出，受傷婦人平時常在公園跳土風舞，曾與一名年輕男子因音樂音量問題發生爭執，是否因此引發衝突仍有待警方進一步釐清。大雅分局強調，對於任何暴力行為，警方絕不寬貸，將全力查辦，以維護市民生命安全與社會秩序。