嫌鄰居唱歌太吵！基隆男持釘槍射鐵門「留3彈孔」 下場曝光

基隆一男子不滿鄰居晚上唱歌音量過大，竟持釘槍朝鄰居家鐵門射擊。（示意圖；翻攝自pexels）

基隆一名蕭姓男子不滿鄰居晚上唱歌音量過大，制止未果後竟情緒失控，持釘槍朝鄰居家鐵門射擊，造成鐵門留有3處彈孔。基隆地方法院審理後，認定男子行為構成毀損他人物品罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，並沒收或追徵未扣案的釘槍，全案仍可上訴。

不滿鄰居唱歌太吵？ 持釘槍射鄰居鐵門

判決指出，蕭男居住在新北市金山區中山路，2024年11月2日晚間9時許，因不滿鄰居在家唱歌音量過大，前往制止時與對方發生拉扯爭執。未料當晚10時20分左右，蕭男竟持釘槍朝鄰居家鐵門射擊3次，造成鐵門留下3處彈孔，並有2根釘子卡在門上，內側的第2道鐵門也留下1個彈孔和1根釘子。

遭判處有期徒刑2個月 得易科罰金

鄰居擔心人身安全，隨即報警並提出告訴，依現場照片及監視器畫面，將蕭男依恐嚇危害安全及毀損罪移送偵辦；基隆地院法官表示，蕭男與鄰居因生活噪音產生糾紛，本應以理性方式解決，卻持釘槍射擊他人住家鐵門，造成毀損、恐嚇犯行，考量蕭男已坦承犯行，但迄今未與被害人達成和解或賠償損失，最終依法判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

