嫌鄰居唱歌難聽？男火大持釘槍射擊報復「鐵門留彈孔」 代價曝光

嫌鄰居唱歌太吵，男子怒持釘槍射擊。示意圖/peaels

新北市金山區一名蕭姓男子因不滿樓上蔡姓鄰居長期傳出歌聲干擾安寧，竟在深夜持釘槍朝對方家大門連射3次，導致大門嚴重毀損並引發鄰居恐慌。基隆地院近日審結此案，依毀損他人物品罪判處蕭男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

判決指出，蕭男與蔡男為金山區某公寓的鄰里關係。前年（2024年）11月2日晚間9時許，蕭男因受不了蔡男家傳出的歌聲，上樓登門理論，雙方在過程中爆發肢體拉扯爭執。

蕭男事後氣憤難平，翌日晚間10時20分許，手持釘槍返回蔡男住處報復。他朝蔡家大門連續射擊3次，不僅在外部鐵門留下3個彈孔並卡住2根釘子，強大的威力更穿透至內層第二道鐵門，導致大門受損不堪使用。蔡男發現後大為驚駭，隨即報警並提告。

廣告 廣告

檢方調查時，蕭男坦承犯行。檢方認為，蕭男的行為同時觸犯了恐嚇危害安全罪與毀損罪，建議法院依刑度較重的毀損罪論處。

法官審理後認為，蕭男面對噪音糾紛時不思以理性方式解決，竟採取激烈的釘槍射擊方式，造成他人財務損失與心理恐懼，行為實屬不當。考量蕭男雖認罪，但至今尚未與受害者達成和解或賠償損失，因此判處有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元，並沒收或追徵未扣案的釘槍，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

台中北屯惡火「一條龍延燒8店面」！鄰近加油站緊急斷油撤離

黃金獵犬被關烘箱16小時活活悶死 新北寵物店老闆遭判刑、罰20萬

火燒肛門、刀戳四肢！小鮮肉討薪遭台中惡老闆活活虐死

國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元