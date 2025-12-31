嫌鄰居太吵竟怒轟霰彈槍！嘉義78歲老農殺人案二審定讞 判14年6月徒刑

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

嘉義縣中埔鄉去（2024）年8月發生一起震驚社會的殺人案件，78歲余姓老農因不滿女鄰居長期夜間製造噪音，竟持霰彈槍近距離朝對方開槍，造成對方死亡。案件經國民法官審理，依殺人罪判處有期徒刑14年6月，並科罰金6萬2千元；余男不服提起上訴，近日遭台南高分院駁回，維持原判。

78歲余姓老農持霰彈槍殺害鄰居，二審上訴遭台南高分院駁回。（圖／翻攝google街景）

判決指出，余男明知非制式長槍與子彈屬違禁物，仍於案發前取得並藏放槍彈，且因不滿鄰居噪音問題，於2024年8月19日下午，在自家後方防火巷內將子彈上膛，朝距離僅約2至3公尺、正在廚房洗滌的被害人開槍，導致被害人因多處彈丸擊中胸腔，傷重不治。余男事後自行報警。

法院審理時，余男辯稱只是想「嚇一嚇對方」，但法官依鑑定報告與射擊角度認定，其係在極近距離朝人體要害射擊，具明確殺人直接故意。國民法官認為，余男行為手段危險且後果重大，即便具自首情形，仍不足以減輕刑責，一審判決並無不當，二審因此駁回上訴，全案仍可再上訴。

