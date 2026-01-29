嫌鄰居太吵起殺心！台南廚師持刀「刺心贓」 自首：我殺人了

台南市新市區一處分租透天，今日凌晨傳出凶殺案。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市新市區今日凌晨發生凶殺案，從事廚師的54歲王姓男子與42歲蘇姓男子為鄰居，因居住習慣不同而長期不和，凌晨疑似被蘇男盥洗聲音影響睡眠，兩人爆發口角與肢體衝突，王男一氣之下持刀朝對方心臟狂捅，造成蘇男大出血當場死亡。事後王男報警自首，向警方表示「我殺人了」。

善化分局指出，今日凌晨接獲報案，新市區一處出租公寓有民眾受傷，警方立即派員前往查處，發現一名蘇姓男子倒臥血泊，心臟部位有多處銳器穿刺傷，傷勢過重造成缺血性休克，已經明顯死亡，未送醫交由轄區警方處理。

警方指出，死者為42歲蘇姓男子，租住新市區永福街一處透天厝，該屋隔出多間出租套房，而兇嫌54歲王姓男子與蘇男為鄰居，兩人經常因生活習慣不同發生爭執，今因死者於深夜盥洗聲音影響王嫌睡眠，引發衝突，王嫌心生不滿，持刀刺殺死者。

王男殺死蘇男後，伴屍1小時後自首，並向警方表示「我殺人了」，善化警分局據報立刻派員趕到現場，依現行犯逮捕王嫌，並封鎖現場採證，王嫌帶回警局偵辦，將依殺人罪嫌移送台南地檢偵辦。

