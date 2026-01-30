嫌鄰居洗澡太吵失控暴走！台南男持刀狂捅36刀奪命 檢方聲押獲准

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台南市新市區永福街一處出租公寓近日發生一起鄰里兇殺案。一名50多歲王姓男子疑因不滿鄰居深夜盥洗聲音過大，與42歲蘇姓男子發生口角，隨後情緒失控，持刀朝對方猛刺至少36刀，造成蘇男當場死亡。警方獲報後逮捕王男送辦，台南地檢署今（30）日依殺人罪向法院聲請羈押，已獲准。

台南市一名男子疑不滿鄰居深夜洗澡聲過大，持刀猛刺對方至少36刀，釀成命案。（示意圖／資料照）

警方指出，王男與蘇男同為該棟公寓同樓層租客，雙方過去半年即有嫌隙，平時互動不睦。案發於29日凌晨1時許，王男疑因不滿蘇男洗澡聲音過大，雙方在走廊發生口角衝突。隨後，王男返回房內取出一把水果刀，再度找上蘇男，朝其身體連續刺擊。

廣告 廣告

警方表示，王男行兇後自行撥打電話報案。警方到場後立即將其控制並帶回偵訊；台南市消防局則於凌晨1時53分接獲通報派員前往，惟救護人員到場時，發現蘇男上半身有多處穿刺傷，已明顯死亡，未送醫。

檢方指出，已於台南市立殯儀館完成相驗與解剖，初步認定蘇男遭刺至少36刀，致命傷集中於頸部與胸部，因失血過多當場死亡。檢方訊後認為，王男涉犯殺人罪嫌疑重大，且有反覆侵害他人生命、身體法益之虞，並有逃亡可能，遂向台南地方法院聲請羈押並獲准。

更多FTNN新聞網報導

嫌鄰居洗澡太吵睡不著！台南男持刀猛刺血流不止 行兇後自首喊：我殺人了

台南女警取締違停被斧頭狠砍數刀！男子「行凶動機」曝光

彰化傳人倫悲劇！46歲女疑殺7旬母後墜樓 「頭顱破裂」當場慘死

