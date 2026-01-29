嫌鄰居洗澡太吵睡不著！台南男持刀猛刺血流不止 行兇後自首喊：我殺人了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台南市新市區永福街一處出租公寓今（29）日凌晨發生鄰里兇殺案。一名50多歲王姓男子疑因不滿鄰居深夜盥洗聲音過大、影響睡眠，與42歲蘇姓男子爆發口角，王男一氣之下竟持刀攻擊對方，造成蘇男血流不止，當場死亡。王男行兇後自行報警，並坦承「我殺人了」。

台南市一名男子疑不滿鄰居深夜洗澡聲過大，持刀刺殺對方釀命案。（示意圖／資料照）

善化警分局調查指出，王男為職業廚師，與死者蘇男同為該公寓同樓層雅房租客，雙方半年來即有嫌隙、互動不睦。今日凌晨1時許，疑因蘇男洗澡時聲音過大，引發王男不滿，雙方發生口角衝突後，王男返回房內拿取一把鋒利水果刀，隨即朝蘇男刺去。

警方表示，王男行兇後自行撥打電話報案，警方獲報後立即趕赴現場，並當場將王男逮捕帶回偵訊。消防局則於凌晨1時53分接獲通報後，派遣救護人員前往，惟救護人員到場時，發現蘇男上半身軀幹有多處穿刺傷，已明顯死亡，未送醫。

目前全案警方已依殺人罪嫌，報請台南地檢署指揮偵辦，相關行兇動機及案情細節，仍有待進一步釐清。



