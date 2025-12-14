嫌醜vs喊香！《古墓奇兵》重製版引爆「新版蘿拉美不美？」，三派網友吵翻

今年 TGA 2025 上，Amazon Game Studio 宣布經典動作冒險系列《古墓奇兵》重製版《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》（Tomb Raider: Legacy of Atlantis）預計於 2026 年正式推出，帶領玩家重返系列作的經典場景。首支預告中也釋出了遊戲畫面與主角蘿拉（Lara Croft）的全新 3D 建模外觀。然而，這原本應是讓粉絲興奮的消息，卻因為蘿拉的外型從當年面數超低的多邊形大升級，意外在社群網路上掀起了一場激烈的審美大戰。

玩家開始討論重製版蘿拉的的長相。（圖源：古墓奇兵:亞特蘭提斯遺跡）

畢竟是重製版而非單純的高畫質升級，這次《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》的蘿拉是完全重新設計的，整體上更加面向寫實風格，臉部輪廓也更加擬真。當然，橫跨 24 年的臉部升級，從當初方正的模型變成精緻的臉部後，馬上引起社群的熱烈討論，焦點全集中在「蘿拉到底美不美」這件事上。有人認為和過去 2013 年重啟的三部曲作品相比，重製版蘿拉少了部分誇張的性感特徵，轉而呈現出更具力量感的肌肉線條與皮膚細節。

對於新版造型表示支持的網友們感到相當驚艷，紛紛大讚「世界正在康復」、「遊戲裡的辣妹終於回來了」。這派意見認為，新版蘿拉的長相非常漂亮，既保留了強悍的特質，又兼具現代審美的精緻度，且身材結實符合她身為探險家的身份設定，但也保留了性感的要素。許多人認為這是在寫實與美感之間取得了極佳的平衡，甚至直呼這就是他們心目中最完美的蘿拉版本。

然而，批評的聲浪也同樣猛烈且呈現兩極化。一派激進網友崩潰認為新版蘿拉「不夠美」，甚至有人毒舌批評開發者是「把女性頭部接在男性身體上」諷刺身材縮水、過於粗獷，失去了該角色的標誌性魅力；但有趣的是，戰場上還有另一派完全相反的聲音，認為即便造型已經調整，但這種設計依然太過迎合男性凝視，仍有「物化女性」之嫌。