嫌醫生講話「太直白」 《艋舺》刺青師氣炸！醫院診間揮拳揍人

醫院暴力零容忍！一名國內知名刺青師，曾參與電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》等紋身指導而聞名，但刺青師日前因為罹癌，前往醫院就診時，嫌醫師講解病情時「太直白」，竟然揮拳攻擊醫師，警方訊後依照《刑法》傷害、強制罪及《醫療法》等罪，移送士林地檢署偵辦。

根據了解，54歲知名刺青師李耀鳴昔日在北市西門町創立刺青工作室，因曾參與《艋舺》、《賽德克．巴萊》等電影，擔任紋身指導而小有名氣。

李耀鳴曾經在社群平台分享，因罹患口腔癌四期，腫瘤快速擴散至嘴唇及臉頰，他一度選擇不接受任何開刀及插管治療，後來療程結束，體重掉了近40公斤。

1月19日下午2點多李耀鳴到淡水馬偕醫院複診，在宋姓醫師問診過程中，疑似有關裝設人工血管問題令其不滿，當場暴走，朝宋姓醫師揮拳，擊中其左胸造成挫傷，醫師也提告。

李耀鳴則反駁，強調醫生當時沒有清楚講解病情，甚至告訴病患人工血管「要裝到死」，也沒告知治療方法，他才情緒失控。

根據報導指出，李耀鳴過去也曾因不滿社區門禁磁扣問題，作勢毆打保全，被判拘役20天；另外，李耀鳴前科包括涉及強盜、傷害、妨害公務等案件遭判刑。

