南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導

高雄一名白牌車駕駛疑似載客趕時間，沿路狂按喇叭，結果引來另一名駕駛人不滿，雙方就停在大馬路口吵了起來，最後更引發肢體衝突，嚇得白牌車上乘客，趕緊下車拖著行李離開。

嫌開太慢猛按喇叭！ 馬路變格鬥場、男噴辣椒水被打趴

白牌車駕駛因為狂按另外一名駕駛喇叭，兩人起口角後就在大街上大打出手。（圖／民視新聞）

阿伯拿水瓶一砸，黑衣男子理智線瞬間斷裂，直接出拳狂揍。邊打邊爆粗口，阿伯直接被打趴在地，眼看阿伯倒地，男子還繼續狂踹，其他民眾趕緊上前勸架。當事男子vs.員警：「前面就有很多台機車，他就一定要從最旁邊，在後面一直叭，好好大哥冷靜一點，我就受不了這種人。」馬路上演格鬥賽，全是因為喇叭聲惹的禍，當時都是綠燈，男子開在混合車道，疑似開著白牌車的駕駛，載客開車趕時間，在後面不斷按喇叭，叭到男子火都上來，直接下車大吵，阿伯車上的乘客，急忙下車拿著行李離開。民眾：「不然打老人就是不好，當然把他拉開啊，不然看他一直打哦，不過這種，現在路怒症很多啦。」民眾：「我覺得這樣子的話，在路上這樣發生爭執事件，實在是很不應該，年輕人應該心平氣和，把氣靜下來，去路邊好好的談，不要太激動啦。」

男子跟阿伯當場在大街上互毆，起因是因為按喇叭。（圖／民視新聞）

兩人下車後，越吵越兇，阿伯還對男子噴辣椒水跟砸水瓶，徹底把男子惹毛，才會當街對阿伯揮拳。警方vs.當事阿伯：「你身上有沒有受傷，有啊我臉啊，要不要請救護車來給你看一下，來我們過來這邊好不好，我自己去驗傷好了。」高市警新興分局中正三路派出所副所長譚龍翔：「雖雙方表示暫時不提告，惟兩人鬥毆行為，乃觸犯社會秩序維護法第87條，互相鬥毆，後續依法偵訊後由分局裁處，可罰新臺幣18000元以下罰鍰。」即使兩人不打算提告，但鬥毆最高可罰1萬8千元，按個喇叭上演全武行，把馬路變格鬥場，雙雙掛彩，也讓路過民眾，全部看傻。

