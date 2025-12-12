嫌關東煮太辣、退貨遭拒惱羞！台中阿北「整碗倒鍋裡」 全家超商回應了

記者林盈君／台中報導

本月11日上午，一位民眾到台中谷關爬山，於全家超商看見一名61歲的王姓男子，他因不滿購買的關東煮「太辣」，到櫃檯退貨又遭店員拒絕，竟惱羞成怒，直接將吃過的關東煮「整碗」倒回鍋子裡，還反嗆店員「我本來不買的」，讓在場其他民眾也傻眼，最後透過警方協調，王男支付500元台幣，將整鍋關東煮買下，順利化解一場糾紛。對此，全家超商也做出回應。

王男嫌「關東煮太辣」要求退貨，被店員拒絕後竟整碗倒進鍋子裡。（圖／翻攝畫面）

由於王男因退貨遭拒，一怒之下，將整碗關東煮倒回鍋子裡，店員無奈之下，只好先將整鍋關東煮銷毀，並報警處理。全家超商回應指出「商品已第一時間全數下架、完成清潔與報廢作業並報警處理，相關損失已由當事人賠償。熟食區商品屬開封、已調理品項，合規商品售出後則不予退換貨，若有疑問可於購買前向店員詢問、理性溝通」。

廣告 廣告

據了解，王男因嫌「關東煮太辣」要求退貨，被店員拒絕之後，竟將手中吃過的關東煮，整碗倒進鍋子裡，之後拍拍屁股走人。店員無奈之下，只好將整鍋關東煮銷毀，並報警處理。員警接獲報案到場了解，在附近街道找到王姓男子，警方溝通協調後，王男以新台幣500元整鍋關東煮全數購買。過程被網友PO文，其他網友紛紛表示「食物吃了還能退回？」、「倒進鍋裡也太不衛生」。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

花蓮台9線車禍！汽車撞路樹「車頭全爛」畫面曝 駕駛受困無生命跡象

20歲憲兵掐死女友！下狠手毆打、2度玷汙遺體 最高院駁上訴無期定讞

超商買關東煮嫌太辣！台中阿北「退貨遭拒」整碗倒鍋裡 店員報警下場曝

14歲少年殺死女同學！不爽「成績比較好」犯案 母崩潰：她被狂捅26刀

