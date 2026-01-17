嫌隙內鬨？藍營協調台中市長人選破局 楊瓊瓔曝委屈、質疑「內參民調」

即時中心／徐子為報導



相較於民進黨台中市長早已確定由在地立委何欣純出戰，國民黨人選提名陷入膠著，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意參選，黨中央昨（16）天協調未果。事後傳出楊瓊瓔耍大牌大遲到，被批「不尊重制度」，今天楊瓊瓔澄清，昨天立法院會有表決，有先告知會晚10來分抵達黨部，並非外界說的半小時。





國民黨中央昨邀江啟臣、楊瓊瓔在中央黨部協調。會後江啟臣表示，今天僅交換意見，並未達成共識，讓他「失望、遺憾」，但仍盼能在一月底前就確定人選。據了解，昨天協調時間長達2個多小時，會後江啟臣解釋，吃飯加上談話交換意見的時間，所以比較久，他透露在會中表達地方基層對於台中市長人選未定都感到焦慮，不管是哪種方式，他都尊重黨中央安排。



楊瓊瓔今天持續跑行程，今天參加梧棲農會活動，她受訪時也大吐苦水，指出日前媒體報導有所謂的「台中黨內內參民調」，在昨天協調會中，秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者說明，國民黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調，因此目前公開的民調結果都有待進一步釐清，盼外界不要因此產生誤解。



楊瓊瓔認為，協調本來就不是「開一次就定生死」，而是要讓制度、方式、時程等事項上能取得共識。楊也強調，她從頭到尾都沒有反對協調，也沒有反對任何制度安排。



至於楊、江第二次協調時間，楊坦言，目前尚未確定時間，靜待黨中央通知。





