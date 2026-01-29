嫌音樂太吵？土風舞女老師遭砍 頸肩10公分傷送醫

台中市 / 綜合報導

台中大雅發生驚悚的割頸案，一名67歲的李姓土風舞老師，今天上午在公園上完課之後，被一名陌生男子，持利器攻擊，造成脖子和肩膀，都有10公分長的刀傷，幸好送醫之後，沒有生命危險。而當地里長表示，之前有一名男子，常常檢舉公園有噪音，這名李姓老師，也曾因為音量的問題，被一名男子動手攻擊，但是不是同一個人，還有待釐清。而在案發後一個多小時，警方獲報有一名男子，闖入國一大雅路段，被車子撞上，雙腿骨折，而這名受傷的男子，跟公園行兇的嫌犯很類似，不排除是同一個人。

白衣男子在公園外，跟女子疑似發生口角兩人在理論，但緊接著，男子亮出身上的利器朝對方攻擊，女子當場被推倒，起身後趕快逃進巷子內，被攻擊的女子就是她，67歲李姓土風舞班老師，在台中大雅區三和公園帶土風舞班，已經有超過10年。

今(29)日上午8點多，遭男子突然持利器攻擊，受傷後她往巷內逃跑，一路跑到這間工廠外向他們求救。工廠人員說：「從這裡跑進來，進到我們廠區呼救，請我們幫她打電話，然後當時脖子傷口還滿明顯的。」

消防人員到場後，緊急教李姓老師送醫治療，幸好她意識還清楚，但除了頸部跟左肩有10公分傷口，左臂、背部以及額頭也都有傷勢，當地里長說在三和公園這一帶，有一名男子經常會因為，公園發出的聲響向警方跟環保局檢舉，而李姓老師過去，就曾被這名男子徒手攻擊過。

三和里長廖顯彬說：「就把她束脖子，用手，但是那一次是有很多人在這邊，大家圍上去就被拉開了。」

但這起傷人案發生後，9點多在國道一號大雅路段上，有男子闖入國道遭車輛撞擊，雙腿骨折躺在道路上，警方說經過比對穿著跟犯案凶嫌類似，但因為身上沒有證件是否是同一個人還要再確認。

大雅分局副分局長洪嘉臨說：「本分局已掌握犯嫌身分，正在積極查緝中。」這次攻擊李老師的嫌犯是不是就是過去經常檢舉噪音的男子，警方還在查，是因為長期不滿噪音，還是有其他原因，男子的犯案動機，警方持續釐清。

原始連結







