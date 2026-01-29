嫌音樂太吵！男狠砍土風舞女老師8刀割喉命危

台中大雅67歲李姓土風舞女老師疑因音樂過大，遭男子持刀割頸。讀者提供

台中市大雅區今（29日）清晨驚傳恐怖割頸案！67歲李姓土風舞女老師在龍善二街附近的籃球場授課時，疑因播放音樂音量過大，竟遭到一名男子持刀攻擊，對準婦人頸部、背部等處連砍數刀，導致婦人頸部留下一道長達10公分的致命傷，現場血跡斑斑。婦人因失血過多，送醫後緊急插管搶救，目前仍與死神搏鬥中。嫌犯行兇後逃逸，警方循線追緝中。

這起駭人聽聞的命案發生在上午8時許，土風舞教師李姓婦人一如往常到籃球場準備上課，不料才剛開啟音響，一名男子便持利刃衝出，對著婦人瘋狂揮砍。目擊民眾表示，現場傳出淒厲慘叫聲，婦人頸部噴出大量鮮血，隨後倒地不起，地上留下一雙鞋子與機車，景象極其凶險。

救護員趕抵現場後檢傷，發現嫌犯下手力道極猛，婦人全身有8處刀傷，最嚴重的一刀位於頸部，長度達10公分且傷口極深。額頭、背部及左臂也分別有砍刺傷痕。雖然婦人在送醫途中一度意識清楚，但因傷勢過於嚴重，到院後病情急轉直下，院方已立即採取插管與手術處理，命懸一線。

根據鄰里間說法，血腥衝突導火線疑與「土風舞音樂噪音」有關。居民透露，受害婦人長期在籃球場播放土風舞音樂，音樂聲響早已引發鄰近住戶不滿。涉案的男子就住在附近，過去曾多次到場抱怨「音樂太吵」，甚至曾憤而強行切斷音響，雙方已爆發過多次激烈爭執，地方居民對這段積怨已久的不合早有耳聞。

案發後，凶嫌隨即趁亂逃離現場。大雅警分局已火速派員封鎖現場採證，並調閱周邊監視器畫面，掌握嫌犯逃逸的路徑與特定對象。警方表示，將全力追緝嫌犯歸案，釐清究竟是什麼樣的深仇大恨，讓原本平靜的晨運籃球場，淪為血肉橫飛的凶案現場。

嫌犯行兇前疑與女老師溝通。讀者提供



