嫌食物太辣？ 訂餐者回報外送平台食物中毒
在嘉義，一家以辣聞名的快炒店接下外送平台的訂單，結果消費者嫌辣，四樣餐點被他退了三樣，還跟平台反應說，自己食物中毒。業者很生氣，要求對方去醫院檢查，如果真的是中毒，他負責賠償。
這家快炒店在嘉義小有名氣，光看爐火夠旺老闆翻炒的腕力，快速幾個翻杓，一盤蛋炒飯，就這麼熱氣騰騰的端上桌，就知道食物的鍋氣一定夠足，再仔細看他的調味，該多少用多少相當仔細，這是有原因的，因為這家快炒店以辣聞名，小辣、大辣還是地獄辣，辣椒該怎麼放自有講究。
快炒店老闆黃先生：「這種就是微微辣以及微辣，一小湯匙就是小辣，就是一份餐小辣的量，這個已經超過百萬（辣）度了。」
小辣該放多少辣椒，還剁多碎黃老闆心裡有把尺，但他氣不過的是，明明都告訴客人炒菜會辣，還是有人硬要訂，結果又喊辣，四樣菜裡面退了三樣也就算了，還宣稱自己食物中毒，要求平台退費。
快炒店老闆黃先生：「如果是真的食物中毒，我賠給你，但是是因為你吃辣，你自己負荷不了的話，你這樣子是污衊我們店家。」
仔細看看外送平台的訂單，牛肉燴飯、蔥爆牛肉，都有標註「中辣會辣喔」，日式鮭魚炒飯，下面也有寫「小辣就很嗨了」，店家自認已經善盡告知義務，轉而跟平台解釋，平台也把錢退給他還他清白。
黃老闆：「這單是564（元），後來你們跟平台反映，平台有把錢退給我們。」
店裡的這家人其實並不怎麼吃辣，但還是能在黃老闆的店用餐，他們也覺得不能吃辣，就不要點太辣就好了。
用餐顧客：「像我自己就不會吃很辣的，所以我自己斟酌就不會點。」
黃老闆說他自己是外省人，他想開一家想吃辣的客人，就會吃得很過癮的店，他不想多揣測訂餐者的心態，該辣就辣，在嘉義繼續堅持做「辣」個男人。
更多東森新聞報導
加拿大辣妹「撐竿跳奪銅」秀電臀舞 副業竟是拍成人片
獨／「大辣薯條」紅通通 客傻眼懷疑店家惡整人
老闆特製大辣雞排「大辣+梅粉多」 客一看本尊秒嚇歪
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 20
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 281
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
愛妻林書煒50歲！蔡詩萍獻「神秘生日驚喜」 賓客情緒失控喊：我快哭了
台北市文化局長蔡詩萍為愛妻、前主播林書煒籌劃了特別的50歲生日，與正在日本留學的女兒密謀兩週，悄悄安排整個驚喜流程。生日當天，女兒意外現身，令林書煒當場又驚又喜，現場嘉賓也情緒激動，多次喊出「我快哭了」，尖叫與歡呼聲此起彼落，場面溫馨感人。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 3 小時前 ・ 5
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 257
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 14
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 622
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 323
阿北熬38年終退休！妻藏「驚天秘密」 他退休金蒸發近6成崩潰
工作了大半輩子，許多人期待的就是退休的到來，但日本一名60歲的老翁，以為可以開始享清福，沒想到退休金入帳當天卻墜入了人生谷底，因為迎來的卻是高達1200萬日圓的信貸帳單。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1