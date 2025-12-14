嫌食物太辣？ 訂餐者回報外送平台食物中毒

消費者嫌辣，四樣餐點被他退了三樣，業者相當無奈。（圖／東森新聞）





在嘉義，一家以辣聞名的快炒店接下外送平台的訂單，結果消費者嫌辣，四樣餐點被他退了三樣，還跟平台反應說，自己食物中毒。業者很生氣，要求對方去醫院檢查，如果真的是中毒，他負責賠償。

這家快炒店在嘉義小有名氣，光看爐火夠旺老闆翻炒的腕力，快速幾個翻杓，一盤蛋炒飯，就這麼熱氣騰騰的端上桌，就知道食物的鍋氣一定夠足，再仔細看他的調味，該多少用多少相當仔細，這是有原因的，因為這家快炒店以辣聞名，小辣、大辣還是地獄辣，辣椒該怎麼放自有講究。

廣告 廣告

快炒店老闆黃先生：「這種就是微微辣以及微辣，一小湯匙就是小辣，就是一份餐小辣的量，這個已經超過百萬（辣）度了。」

小辣該放多少辣椒，還剁多碎黃老闆心裡有把尺，但他氣不過的是，明明都告訴客人炒菜會辣，還是有人硬要訂，結果又喊辣，四樣菜裡面退了三樣也就算了，還宣稱自己食物中毒，要求平台退費。

快炒店老闆黃先生：「如果是真的食物中毒，我賠給你，但是是因為你吃辣，你自己負荷不了的話，你這樣子是污衊我們店家。」

仔細看看外送平台的訂單，牛肉燴飯、蔥爆牛肉，都有標註「中辣會辣喔」，日式鮭魚炒飯，下面也有寫「小辣就很嗨了」，店家自認已經善盡告知義務，轉而跟平台解釋，平台也把錢退給他還他清白。

黃老闆：「這單是564（元），後來你們跟平台反映，平台有把錢退給我們。」

店裡的這家人其實並不怎麼吃辣，但還是能在黃老闆的店用餐，他們也覺得不能吃辣，就不要點太辣就好了。

用餐顧客：「像我自己就不會吃很辣的，所以我自己斟酌就不會點。」

黃老闆說他自己是外省人，他想開一家想吃辣的客人，就會吃得很過癮的店，他不想多揣測訂餐者的心態，該辣就辣，在嘉義繼續堅持做「辣」個男人。

更多東森新聞報導

加拿大辣妹「撐竿跳奪銅」秀電臀舞 副業竟是拍成人片

獨／「大辣薯條」紅通通 客傻眼懷疑店家惡整人

老闆特製大辣雞排「大辣+梅粉多」 客一看本尊秒嚇歪

