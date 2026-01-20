嫌鸚鵡太吵竟持刀侵入鄰居土地殺死4隻 屏警逮獲送辦

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局19日接獲李姓民眾報案，指稱有人未經同意侵入其私人土地，並惡意殺害被害人所飼養之4隻鸚鵡，警方獲報後立即展開調查，隨即調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案的是附近的鄰居張姓男子，依侵入住宅、毀損及恐嚇等罪嫌送辦。

警方調查，33歲的張姓男子因嫌附近鄰居養的鸚鵡的叫聲太吵，竟拿了一把水果刀侵入李男的土地，將兇殘的殺死4隻鸚鵡並且丟到圍牆外面的草地上，屏東警方涉案的張男逮捕後，查扣到涉案的水果刀一把，依涉嫌侵入住宅、毀損及恐嚇等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦；另外，有關殺害動物部分，警方亦依動物保護法相關規定通報主管機關辦理。

廣告 廣告

警方呼籲，民眾如遇糾紛應循理性、合法管道處理，切勿因一時情緒失控而觸犯刑責，警方對於任何違法行為，均將秉持依法行政立場，嚴正究辦，以維護社會秩序與民眾安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

刀刀見骨！蘆洲逆子冷血弒雙親 殺機竟是嫌每月5千零用錢太少

蘆洲蔥油餅夫妻生前擺攤畫面曝！ 網淚刷：從小吃到大

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

蘆洲蔥油餅老夫妻遭砍殺多刀命案 逆子新莊落網

