嫌「全家關東煮」太辣竟整碗倒回鍋裡 驚動員警介入！奧客賠錢了

全家便利店位在台中市谷關門市，發生顧客已經買了的關東煮，事後嫌棄太辣，竟然把整碗到回去鍋裡。旁人目睹這一幕感到十分傻眼。全家店員將整鍋關東煮報廢，且報警處置，和平警分局員警到場，找到顧客王姓男子，一起與店家協調，王男最後以新台幣500元整鍋關東煮全數購買，化解購物糾紛。

警方指出，和平分局谷關派出所員警於12月11日上午11時48分接獲民眾報案，警方獲報後到場了解，店員稱一名年約61歲王姓男子購買關東煮，結完帳後嫌太辣要退貨，店員表明不能退，竟然直接倒回去鍋子裡，經警方找到王姓男子與店家協調後，王男以新台幣500元整鍋關東煮全數購買。

整個把關東煮倒回鍋裡的過程被其他消費者目擊，拍下畫面上傳網路社群《爆料公社》，畫面顯示，當時不少人排隊，突然見到男客人嫌辣、硬要退，店員依規定拒絕。哪知這位男性客人下一秒竟直接把碗裡湯料往鍋裡一倒。

網友留言指出，「報警！讓奧客全部買單」、「哎呦，這麼野蠻的行為是在台灣喔，我還以為是在隔壁鄰居那兒呢」、「最近奧客真的好多啊，一定讓他買單，不然一定又有下次了，故意找碴」、「不要放過這款奧客」。

