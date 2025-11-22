嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看「沒買齊」已475元

情侶因為365元的鹹酥雞吵架，北部沒買齊已475元。（圖／東森新聞）





這對情侶因為365元的鹹酥雞吵架，那麼如果用相同價錢在台北點鹹酥雞，能買到哪些料呢？《EBC東森新聞》前往實測，連東西都還沒買齊，少了蛋餅皮跟黑輪，價格已經來到475元，鹹酥雞份量跟高雄相比更是少了6塊肉。北漂族就直呼，南北的物價實在差太多。

鹹酥雞炸的金黃酥脆，魷魚、甜不辣還有米腸，鹹香滋味讓人口水流不停，《EBC東森新聞》實測，照著高雄的365元套餐買一次，料都還沒買齊，少了南部常見的蛋餅皮還有黑輪，價格就已經爆表，總共475元，北漂族看了只覺得荷包真的好痛。

北漂族vs.記者：「差這麼多，差太多了吧，（在台北點餐）先計算機按好，再去看要點什麼，因為每一個其實份量也沒有很多。」

從價格上來看，台北一份鹹酥雞70元，高雄則是50元，魷魚則是75元對比50元，台北的米血糕也比高雄貴了25元，情侶檔想在台北吃到同樣品項，得多花超過100元。那麼份量呢？雖然鹹酥雞的大小差不多，但台北一份大約9塊，高雄則有15塊，多了整整6塊，看上去很非常澎湃，南北物價真的差很多。

民眾：「南部都給滿多的，對，隨便點都滿多的，而且基本上200多就可以買到兩大包。」

民眾：「南部就比較便宜一點，台南比較有感的便宜，可能一餐100塊還可以吃得飽。」

北部鹽酥雞業者洪小姐：「以成本的話，在台北開店，相對跟南部比一定比較高，光是從店面啊、人事啊還有水電，跟在台北的店面，我們選的都是比較黃金的店面。」

一份鹹酥雞套餐，看出南北物價差距，想要吃得飽，民眾的荷包得先扛好。

