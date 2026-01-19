嫌5千零用錢太少…蘆洲啃老男「砍死父母」！被問1事冷血反應超毛

社會中心／綜合報導

新北市蘆洲近日驚傳一起震驚社會的雙屍命案！一對廖姓夫妻在住處內遭人持刀殺害，兩人全身被砍多達37刀。警方深入追查後，將目標鎖定其36歲獨子，懷疑他因返家向父母索討金錢未果，情緒失控下持開山刀對雙親痛下殺手，犯案後隨即逃離現場。廖男後來在新北市新莊區落網，初步供稱不滿父母長期嚴格管教，才會事先起意行凶。遭逮時，面對媒體追問犯案動機與是否後悔，他的冷漠反應也引發外界譁然。





嫌5千零用錢太少忍很久…蘆洲啃老男「砍死父母」！被問1事「冷血反應」超毛

廖男被警方帶回分局時，面對媒體連番追問犯案動機與是否悔恨，他始終一語不發、神情冷漠，毫無情緒起伏，冷血反應令人發寒。（圖／民視新聞）

警方指出，死者夫妻長年在三重地區經營蔥油餅攤，已做生意超過30年，在地方上小有名氣。由於親友多日聯繫不上，前往其租屋處查看，才驚見兩人倒臥屋內，皆已明顯死亡多時，身上均有十餘處刀傷。初步檢視傷勢，廖姓老翁的刀傷集中於後腦、雙手及手肘，許姓老婦則多分布在雙手、後腦與背部，部分傷口深及骨頭，研判凶手犯案時殺意強烈。行凶後，廖男獨自離開住處，徒步逃逸。





死者夫妻長年在三重地區經營蔥油餅攤，已做生意超過30年，在地方上小有名氣。由於親友多日聯繫不上，前往其租屋處查看，才驚見兩人倒臥屋內。（圖／翻攝畫面）









警方進一步說明，巡邏員警稍早在新莊一處巷弄內發現一名男子神情異常，身上散發異味，行跡相當可疑，盤查後確認身分，正是涉嫌殺害雙親的廖男。據了解，廖男自17日晚間離開蘆洲後，一路徒步走到新莊，警方歷經約27小時不眠不休地追查，終於在晚間6時左右將人逮捕，並押解回蘆洲分局偵辦。





廖男被警方帶回分局時，面對媒體連番追問犯案動機與是否悔恨，他始終一語不發、神情冷漠，毫無情緒起伏，冷血反應令人發寒，全程由員警架住雙臂帶入警局，未曾對外回應半句。根據《聯合新聞網》報導，廖男供稱自己自小遭父母嚴格管教，經常被打罵，長期親子關係緊張，對於雙親的不滿忍耐已久，早就想動手。案發當晚，他認為母親每月僅給5千元零用錢太少，因而與父母爆發激烈爭執，最終在17日晚間持刀行凶。不過，實際犯案動機與過程，仍有待警方進一步釐清。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：嫌5千零用錢太少忍很久…蘆洲啃老男「砍死父母」！被問1事「冷血反應」超毛

