嫌5000元零用錢不夠花！蘆洲啃老男37刀砍死父母 犯案後逃亡身影曝
記者林盈君／新北報導
本月17日，新北蘆洲區一名36歲的廖聰賢，疑因不滿每月5000元零用錢不夠花，向75歲老母討要後遭拒，竟持預藏的開山刀，砍殺年邁的父母共37刀，之後又逃亡45小時，於昨天（19日）晚間於新莊落網，遭警方逮捕時，廖男渾身又髒又臭，狼狽不堪，口袋裡僅剩下587元，警方還起獲血衣、美工刀等證物，而廖男犯案後逃逸的身影，也被監視器全都錄。
據了解，廖男父母平時賣蔥油餅維生，附近居民都表示夫妻為人和善，兒子廖男則無業，偶爾打零工賺取收入，但多半游手好閒、啃老向父母要錢，過去曾有吸毒前科。17日晚間，廖男疑因不滿每月前不夠，要求老母親「加碼」遭拒，竟持刀砍殺父母，廖母身中13刀、廖父身中24刀，且刀刀見骨。親戚因聯繫不上，18日去查看時，才發現2人倒臥血泊中。
而廖男犯案後，於17日當天晚間逃離住家，先是騎車到三重後棄車，之後又搭乘計程車，逃往新莊區一帶藏匿，再潛入體育場附近的工地過夜，而逃亡期間，廖男不敢使用手機、證件，僅依靠身上的些許現金，落網時身上只剩下587元。警方獲報後展開大規模追捕，調閱多支監視器追蹤，掌握其行蹤後，於19日晚間，在新莊區新泰路逮捕廖男。
廖男被逮後供稱，從小被父母打罵到大，心中積怨已深，表示「已經忍很久了」，才會動手犯案。全案目前依殺害直系血親尊親屬罪，移送新北地檢署偵辦。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
