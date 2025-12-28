嫌9歲兒作業寫太糟！媽媽氣到「呼吸性鹼中毒」倒地 手痙攣呈雞爪狀

大陸一名母親因兒子作業寫太差，氣到過度換氣導致「呼吸性鹼中毒」。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸雲南昆明一位媽媽，在輔導9歲兒子寫作業時，因孩子寫不好而情緒激動突發呼吸困難，最終倒在沙發邊、說不出話，兒子見狀便迅速並冷靜地報警求助。經急救人員初步診斷是過度換氣導致「呼吸性鹼中毒」，所幸送醫後並無大礙。

綜合陸媒報導，昆明市嵩明縣公安局指出，當時他們接到一名9歲男童打電話來報案，表示媽媽呼吸過於急促，家裡只有他跟幾個月大的妹妹，父親在外地上班，需要警察幫忙。

警方立即派員前往現場，發現母親倒在沙發邊，手部呈現「雞爪狀」痙攣。急救人員初步診斷，男童母親是因過度換氣導致「呼吸性鹼中毒」，就醫治療後已無大礙。

事發後，有員警回憶，他們詢問男童「媽媽是不是跟爸爸吵架了？」男童說，「不是，她說我作業做得不好。」警方則回應，「怪你作業寫不好，你媽媽就生氣了是嗎？所以以後要好好讀書，不能讓媽媽生氣了。」

員警也透露，男童告訴他們，之所以知道遇到困難要打110，是因為學校上課時老師有教。

此外，醫師說明，如果持續呼吸急促、情緒激動，造成過度換氣，最終將引發「呼吸性鹼中毒」，而在「鹼中毒」的狀態下，血液中的游離鈣減少，神經肌肉興奮性異常增高，會導致一系列明顯症，如「手呈雞爪狀，就像抽筋一樣」，正是呼吸性鹼中毒的典型表現之一。

醫師示警，這類患者還可能出現嘴巴及四肢麻木、刺痛感、胸悶、頭暈，甚至視線模糊或抽搐等症狀，嚴重情況下，因體內血鉀下降，可能引發致命的心律不整。

醫生提醒，儘管非病理性的「呼吸性鹼中毒」一般不會直接導致死亡，且多數情況下可自我緩解，但如果出現手指異常僵硬呈「雞爪狀」、口唇麻木說不出話、意識障礙、抽搐、暈厥或心律失常等情況，必須立即就醫。

