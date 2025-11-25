嫦娥六號帶回月背土壤黏黏的？陸科研團隊破解黏性之謎
大陸中國科學院地質與地球物理研究所研究員祁生文團隊，基於嫦娥六號月壤樣品研究，系統揭示月球背面月壤表現出較高黏性特徵的物理機制。相關研究成果已於24日在線發表於國際學術期刊《自然·天文》，首次從顆粒力學角度完整闡釋嫦娥六號月壤黏性的科學謎題。
《新華社》24日報導，此前嫦娥六號任務總設計師胡浩在國新辦嫦娥六號任務新聞發布會上提到，在月球背面採樣過程中發現著陸區月壤「似乎稍微黏稠一點，還有點結塊」，顯示出與月球正面的嫦娥五號月壤不同的物理特性。這一現象立刻引起研究團隊關注。
研究團隊通過固定漏斗實驗和滾筒實驗，精確測量嫦娥六號月壤的休止角，這是反映顆粒材料流動性的關鍵指標。祁生文表示，實驗結果顯示嫦娥六號月壤的休止角顯著大於月球正面樣品，其流動性更接近地球上的黏土，證實此前嫦娥六號月背土壤更黏稠的直觀感受。
祁生文指出，關鍵原因在於月壤顆粒本身的性質。團隊排除磁力或膠結物的影響，確認嫦娥六號月壤休止角更高是摩擦力、凡得瓦力和靜電力三種微小「顆粒間作用力」協同作用的結果。當月壤顆粒細到一定程度時，凡得瓦力和靜電力的作用就會顯著增強，從而使本來不黏的礦物顆粒表現出黏性特徵。
透過高精度電腦斷層掃描並與月球正面月壤對比，科研人員發現嫦娥六號月壤的顆粒是最細的，但形狀卻反而更不規則、更不圓潤。祁生文解釋，通常顆粒越細形狀會越接近球形，而嫦娥六號的月壤「又細又粗糙」，正是這種顆粒特性提升摩擦力、凡得瓦力與靜電力的貢獻，產生更高的休止角，造就其更高黏性特徵。
研究人員認為，這可能與樣品中富含易破碎的長石礦物約佔32.6%，以及月球背面經歷更強太空風化作用有關。祁生文表示，月壤的流動性影響著陸器著陸時的穩定性和可能引發的月塵飛揚情況，更黏的月壤意味著不同的力學響應，這關乎著陸的安全性。
該研究為未來月球探測任務提供重要科學依據。隨著大陸深空探測步伐不斷加快，這些研究成果將為月球基地建設、月面資源開發利用等提供關鍵理論基礎，助力大陸在月球科學研究和資源利用領域取得新突破。
