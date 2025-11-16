嫦娥六號月壤樣品首現晶質赤鐵礦 揭月球「生鏽」成因或與大型撞擊相關

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

中國國家航天局、山東大學與中國科學院今（16）日共同宣布，科研團隊在分析「嫦娥六號」帶回的月背南極—艾特肯盆地樣品時，首次於月壤中發現由大型撞擊事件形成的微米級赤鐵礦（α-Fe2O3）與磁赤鐵礦（γ-Fe2O3）晶體。此成果為月球氧化反應機制揭開新面紗，被視為月球研究領域的關鍵發展。

央視報導指出，相關研究已刊登於國際綜合性期刊《Science Advances》，為後續月球演化與地質研究提供關鍵科學依據。

自人類登月以來，極度缺少月球氧化作用的關鍵證據。科研團隊此次提出，赤鐵礦的形成可能與月球歷史上的大型撞擊事件密切相關。大型撞擊形成暫態高氧逸度氣相環境的同時，鐵元素在高氧逸度環境中被氧化，使隕硫鐵發生了脫硫反應，經氣相沉積過程形成微米級晶質赤鐵礦顆粒。

研究也指出，該反應的中間產物為具有磁性的磁鐵礦和磁赤鐵礦，可能是月球南極—艾特肯盆地邊緣磁異常的礦物載體。這樣研究首次利用樣品證實了在高度還原背景下，月球表面存在赤鐵礦等強氧化性物質，進一步揭示了月球的氧化還原狀態以及磁異常成因。

此外，科研人員先前在嫦娥六號帶回的2克月壤樣品中，精細鑑定出源自「CI型碳質球粒隕石」的撞擊殘留物。研究推測，之前在月球樣品中被檢出的特殊來源水分，極可能與這類隕石撞擊有關。

嫦娥六號著陸的南極—艾特肯盆地，是太陽系岩石質天體中已知規模最大、年代最古老的撞擊盆地，其巨大撞擊規模提供研究特殊地質過程的關鍵場域。嫦娥六號為中國探月工程第6個探測器，於2024年6月登陸月球背面並成功帶回月背採集的貴重樣品。

