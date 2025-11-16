嫦娥六號月壤樣品首現晶質赤鐵礦 揭月球「生鏽」成因或與大型撞擊相關
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
中國國家航天局、山東大學與中國科學院今（16）日共同宣布，科研團隊在分析「嫦娥六號」帶回的月背南極—艾特肯盆地樣品時，首次於月壤中發現由大型撞擊事件形成的微米級赤鐵礦（α-Fe2O3）與磁赤鐵礦（γ-Fe2O3）晶體。此成果為月球氧化反應機制揭開新面紗，被視為月球研究領域的關鍵發展。
央視報導指出，相關研究已刊登於國際綜合性期刊《Science Advances》，為後續月球演化與地質研究提供關鍵科學依據。
自人類登月以來，極度缺少月球氧化作用的關鍵證據。科研團隊此次提出，赤鐵礦的形成可能與月球歷史上的大型撞擊事件密切相關。大型撞擊形成暫態高氧逸度氣相環境的同時，鐵元素在高氧逸度環境中被氧化，使隕硫鐵發生了脫硫反應，經氣相沉積過程形成微米級晶質赤鐵礦顆粒。
研究也指出，該反應的中間產物為具有磁性的磁鐵礦和磁赤鐵礦，可能是月球南極—艾特肯盆地邊緣磁異常的礦物載體。這樣研究首次利用樣品證實了在高度還原背景下，月球表面存在赤鐵礦等強氧化性物質，進一步揭示了月球的氧化還原狀態以及磁異常成因。
此外，科研人員先前在嫦娥六號帶回的2克月壤樣品中，精細鑑定出源自「CI型碳質球粒隕石」的撞擊殘留物。研究推測，之前在月球樣品中被檢出的特殊來源水分，極可能與這類隕石撞擊有關。
嫦娥六號著陸的南極—艾特肯盆地，是太陽系岩石質天體中已知規模最大、年代最古老的撞擊盆地，其巨大撞擊規模提供研究特殊地質過程的關鍵場域。嫦娥六號為中國探月工程第6個探測器，於2024年6月登陸月球背面並成功帶回月背採集的貴重樣品。
更多FTNN新聞網報導
沖繩學者批高市早苗「台灣有事」說 憂慮一旦開戰：日本將被毀滅
高市早苗談「台灣有事」惹怒北京 彭博：中國恐對日本祭出4大報復
高市早苗「台灣有事論」餘波未了？ 中國宣布黃海實彈射擊3天
其他人也在看
布拉格推動「去共化」更改街道與站名 展現價值選擇
（中央社記者劉郁葶布拉格16日專電）近年來，布拉格積極推動城市街道、建築與地鐵站名稱「去共化」，在俄烏戰爭後更改過去以共產時期人物命名的地名，展現布拉格在當前局勢的政治立場。布拉格副市長賀瑞普表示，命名反映城市的價值觀選擇，「我們選擇紀念誰，與希望在街道呈現什麼未來。」中央社 ・ 16 小時前
台男赴泰國強擄前女友！ 暴打逼家屬「不給錢就撕票」
台男赴泰國強擄前女友！ 暴打逼家屬「不給錢就撕票」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
假日急症中心看診數續成長 強化宣導備戰春節假期
（中央社記者陳婕翎台北16日電）假日急症中心上路第3週，今天日診看診227人，比上週日多18人，多數據點看診數均有持續緩步成長，衛福部長石崇良坦言宣傳力道仍待強化，以利備戰明年春節連假，避免急診壅塞。中央社 ・ 16 小時前
你客人停車擋我家門！ 男持武士刀鐵鉤衝鴨肉店鬧事｜#鏡新聞
屏東一間鴨肉店昨天(11/15)遭人持武士刀攻擊，好在老闆和店員機警躲過攻擊。沒想到對方又折返回來繼續鬧事，最後被店員合力制伏，通報警方到場逮人。至於為何會大動肝火，竟然只是因為鴨肉店的顧客停車擋住他的去路。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 23 小時前
國壽宣布「健康險全外溢+全發小樹點」，持續投資保戶健康破2億元
【財訊快報／記者劉居全報導】國泰金控(2882)旗下國泰人壽為落實「讓健康有力於你」長期經營健康的承諾，自2024年啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」4大行動方案，承諾每年億元投資健康，至今不到一年時間已投入逾2億元。《2025國泰人壽保戶健康年報》更顯示，每天健走達7,500步的保戶住院發生率減少25%，確實有效提升保戶健康意識與健康生活品質。有鑑於日積月累的健康行為正一步步提升保戶健康，國壽今宣布「健康險全外溢」，並從2026年起將外溢回饋方式由保費折減升級為「全發小樹點回饋」。新的健康點數獎勵採週週回饋，並串聯國泰集團小樹點生態圈資源提供心理諮商、物理治療等多元健康兌換服務，讓健康真的有利於保戶。國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽自2024年啟動至今已投入逾2億元推動健康，2026年推出3大關鍵行動，第一項就是「外溢+」，為讓更多保戶納入國泰的健康促進計劃大傘下，目前所有健康險商品都已加入外溢機制。明年起，外溢回饋方式將由「保費折減」全面升級為「小樹點回饋」(全發點)，結合集團「小樹點生態圈」，不僅可用在國泰健康生態圈合作夥伴與通路，亦可運用在集團多元場景中財訊快報 ・ 1 小時前
「砰」一聲！53歲男在家中遭霰彈槍射中背部 竟是愛犬痛下毒手
美國賓州近日發生一起離奇槍擊事件，一名53歲男子在家中突然遭霰彈槍擊中背部，警消到場後發現他倒臥在地、傷勢嚴重，令人意想不到的是，開槍的兇手竟然是他飼養的寵物狗。鏡報 ・ 20 小時前
冷空氣來襲探1字頭 台灣近海現「雲街」超清晰圖曝光
冷空氣來襲探1字頭 台灣近海現「雲街」超清晰圖曝光EBC東森新聞 ・ 1 小時前
高市早苗「台灣有事」言論引中跳腳 賴清德：中國應克制勿成麻煩製造者
日本首相高市早苗日前在國會表示「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」引中國反彈，中國海警船甚至闖釣魚台，總統賴清德今呼籲中國應該要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者；賴清德也肯定高市早苗在國會的發言，有助增進美國跟日本的關係及區域和平穩定。自由時報 ・ 1 小時前
月球科研大突破！嫦娥六號帶回月壤出現「鐵鏽」 或揭磁異常成因
大陸國家航天局、山東大學、中國科學院16日聯合發布消息，大陸科研團隊通過分析嫦娥六號帶回的「土特產」，首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦和磁赤鐵礦晶體，揭示了全新的月球氧化反應機制。該成果已發表在國際綜合性期刊《Science Advances》，將為後續月球科學研究提供重要科學依據，深化對月球演化歷史的認知。中天新聞網 ・ 1 天前
「一館一故事」南投館舍串聯線上展
在南投，文化不僅藏於館舍的櫃櫥與展櫃，更流動於土地與生活之中。從竹藝到陶火，從文人書桌上的筆墨，到日常生活中的紙張、藥包與交通工具，每一件展品都是一段關於人、土地與時間的故事。南投縣政府文化局為促進民眾對地方文化及在地館舍的認識和瞭解，特別規劃「一館一故事」南投館舍串聯線上展覽，讓參觀者透過數位影音及圖文海報雙模式，輕鬆地了解館舍特色及故事，豐富民眾的文化體驗，讓民眾對本縣地方文化館有更多的認識及互動。展覽期間自一一四年十一月十一日至十一月二十一日止，展覽方式於「南投博物館家族Facebook粉絲專頁」（https://www.facebook.com/profile.php?id=100057261227639）展出。本次展覽主軸核心為「南投館舍文化小故事」，以「一館一 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
江啟臣訪團抵美 將轉巴拉圭
記者康子仁∕台北報導 立法院副院長江啟臣十六日上午率團出訪美國及巴拉圭…中華日報 ・ 15 小時前
獨／倒了又倒！少年騎車醉倒路中 車倒「他還當躺地騎士」
台中有一名17歲少年酒駕騎機車，醉到自摔，過程中他多次想把機車牽起來，但就是牽不起來，反覆倒地，看了好氣又好笑，甚至他最後乾脆在路中睡著，至少6分鐘以上，就怕有危險，民眾幫忙報警，而他酒測值0.68毫克，被依公共危險罪函送，還將面臨6000元以上24000元以下罰款，機車也要吊扣牌照一個月，家長更需陪同參加道安講習。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼 4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史
根據《細胞》（Cell）期刊最新發表研究，Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞的永凍土中被發現，保存狀態極佳，皮膚與肌肉組織仍清晰可辨，毛髮顏色呈紅褐色。研究團隊估計其死亡時約5至6歲。此次研究由哥本哈根大學與瑞典古遺傳學中心合作進行，主要負責人為基因學者馬爾莫-桑契斯...CTWANT ・ 18 小時前
前8月台灣人出國較113年同期增1成 日本仍是首選
（中央社記者余曉涵台北16日電）根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，目的地首選還是約35%旅客造訪的日本；前往中國及韓國則分居第2名及第3名。中央社 ・ 19 小時前
「台江媽祖」房仲最愛！台南同慶宮聖母傳奇開拍單元劇
傳聞「超會賣房」的同慶宮聖母是不動產業者的最愛。同慶宮建廟及濟世流傳著許多傳奇，今天特別舉行《台江媽祖》開鏡儀式，將聖母傳奇以單元劇方式拍攝，讓更多人認識當地「台江媽祖」及守護庄頭的精神。安南區長魏文貴表示，同慶宮聖母自濟世以來，已將近30年，除延續傳承同慶宮建廟初衷濟世弘法以富濟貧外，也曾配合慈善自由時報 ・ 21 小時前
推廣祭典文化之美 高雄多納黑米豐收祭首度直播 (圖)
高雄市茂林區多納黑米季「豐收祭」（Tapakadrawane）於15、16日登場，今年首度啟動「祭典線上看」直播，並以影像記錄保存珍貴傳統，盼推廣祭典文化之美。中央社 ・ 15 小時前
男騎身障「特製機車」沿路飆 欲超車逆向跨車道遭撞
新北市 / 綜合報導 新北市新莊區重新堤外道路，8日發生一起逆向車禍！一名呂姓男子騎著身障者特製機車，不僅飆速還逆向超車，最後跟轎車發生碰撞。當時坐在轎車副駕的是知名舞者「碗公」，她表示騎士的速度相當快，輪子幾乎都要飛起來，她的男友也剛買新車，這一撞讓兩人受了不小驚嚇。駕駛開在堤外道路，沒想到左前方，突然竄出一名騎士，即使駕駛已經盡量閃，但還是迎頭撞上，從另個角度來看，騎士不但逆向，車速還不慢，乘客VS.駕駛說：「先別動，他怎樣，逆向。」騎士當場摔趴地上動彈不得，車殼碎片散落一地，所幸行經車輛及時停下，沒有造成二度傷害。高姓駕駛說：「他是逆向行駛，突然衝出來，而且他算是身障車這樣，所以有點嚇到。」乘客林小姐說：「我只覺得他速度好快喔，他已經快到就是快要翹輪胎，然後就有點就是閃來閃去這樣子。」男子騎著身障者的特製機車，鑽車陣又逆向發生車禍，現場一片狼藉還有斑斑血跡。事故地點就在新北市，新莊往三重的堤外道路，8日下午4點多，遭撞的車輛後照鏡搖搖欲墜，車頭左前方也凹了大洞車門一度打不開，而當時坐在車上的乘客，就是知名舞者碗公，身穿紅色旗袍，隨著音樂翩翩起舞，碗公在社群上擁有超過10萬粉絲，也有不少學生，當天坐男友的車準備去授課，沒想到因此耽擱。乘客林小姐說：「他(騎士)的手就是有在滴血，然後我就趕快幫他找乾淨的布，幫他包紮他的手。」新北警新莊分局交通分隊小隊長周豐榮說：「雙方酒測值為0，呂男身體多處擦挫傷，送往醫院治療。」高姓駕駛剛牽新車就被撞，修車初估要7.8萬，畢竟對舞者來說身體相當重要，所幸這一起車禍，車內兩人都沒有大礙。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件
美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與自由時報 ・ 22 小時前
日公布電磁砲實測效果 超高速穿透靶艦可望攔截飛彈
日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）近日首度公開照片，展示今年電磁砲執行海上測試的實戰打擊效果，並計畫透過相關測試持續改良技術與性能指標，朝最終投入實戰部署大步邁進。軍聞網站「The War Zone」報導，ATLA是在11日登場的「防衛裝備廳2025年技術研討會」上，將配備電磁砲的「飛鳥號」實驗艦（A自由時報 ・ 21 小時前
百里侯選戰新北市受關注 劉和然：市政需要接棒傳承
隨著2026百里侯選戰升溫，各地擬參選人陸續表態、籌組競選團隊。民進黨已確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長；藍營則尚未正式提名，但目前呼聲較高的人選包括台北市副市長李四川以及新北副市長劉和然。另一方面，民眾黨主席黃國昌也積極表態，準備在新北插旗，各方戰將把新北視...CTWANT ・ 21 小時前