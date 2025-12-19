嫩到像豆腐一樣！ 肥嫩蹄膀與特製辣椒的完美交響 裴社長大啖第五市場「阿彬爌肉飯」

台中第五市場不僅是當地人日常採買的場所，更是台中飲食文化的縮影，匯聚了許多傳統古早味小吃。(鏡好聽提供/何宗昇攝)

「如果說台中第二市場的小吃是吃巧的，那第五市場就是吃飽的。」裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中，帶領聽眾走進台中生活感最濃的「第五市場」。第五市場不僅是當地人日常採買的場所，更是台中飲食文化的縮影，匯聚了許多傳統古早味小吃。這裡的小吃份量大、價格親民，而在眾多古早味中，讓裴社長排隊也要吃到的，就是那碗傳承50多年的「阿彬爌肉飯」。

「阿彬爌肉飯」的店面雖然不起眼，卻經常大排長龍，通常中午會提早賣完收攤，裴社長建議想吃的人務必早起前往。

廣告 廣告

裴社長排隊也要吃到的，就是那碗傳承50多年的「阿彬爌肉飯」(鄭祺耀攝)

裴社長表示必吃招牌「爌肉飯」的爌肉肥瘦適中，肥肉部位被滷到軟爛入味，口感軟Q，像嫩豆腐一樣，入口即化不油膩；瘦肉也滷得相當透徹，保有肉汁的鮮甜和Q彈，不會有乾柴感，搭配濃郁肉汁，非常下飯。

「阿彬爌肉飯」的店面雖然不起眼，卻經常大排長龍，通常中午時段會提早賣完收攤。(何宗昇攝)

裴社長直呼這是超完美的爌肉飯！他隨後加碼一份蹄筋，讚嘆Q彈的程度令人髮指，他推薦饕客一定要淋上店家特製的辣椒，能提升整體風味。

招牌「爌肉飯」的爌肉肥瘦適中，搭配濃郁肉汁，非常下飯。(何宗昇攝)

裴社長推薦饕客一定要淋上店家特製的辣椒，能提升整體風味。(何宗昇攝)

吃完一碗軟嫩入味的爌肉飯，再到隔壁拎一袋復古的太空紅茶冰，這就是最道地的台中式幸福。想知道裴社長在第五市場還挖掘了哪些美味小吃？請收聽《裴社長吃喝玩樂》EP67。

🍽️CP值超高！到台中第五市場吃午前限定美食～EP67上架～

阿彬爌肉飯

地址：臺中市西區樂群街41號

更多鏡週刊報導

百年敷島町市場巡禮！裴社長探訪台中第三市場 大啖米其林肉圓

台中第二市場限定美味曝光！裴社長大啖米其林主廚也愛的肉燥飯 夏季絕版蔴薏湯

臺中百年市場裡的新「食」力！裴社長和林亦君深度探訪臺中傳統小吃 揭密麻薏湯、大麵羹的好滋味