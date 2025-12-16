嫩口多汁！咖哩優格嫩雞排

咖哩優格嫩雞排

雞胸肉這個食材，低脂又營養，只要掌握好熟成度，也是可以嫩口多汁的喔！這次試驗用優格醃製，再下鍋把表面煎過鎖住肉汁，再用烤箱烤到肉熟成，就可以享用這道美味嫩雞囉。

食材

帶皮雞胸肉, 一付

地瓜粉, 1大匙

雞胸肉醃料 醬油, 1大匙 米酒, 1大匙 黑胡椒粉, 1/4小匙 糖, 1/4小匙 咖哩粉, 1/2大匙 優格, 2大匙



料理步驟





步驟 1：把帶皮雞胸肉一付，用醬油，米酒，糖，咖哩粉，優格，黑胡椒粉醃製，可以前一晚先醃放冰箱，隔天再取出料理。



步驟 2：醃製好的雞胸肉，表面撒上薄薄一層地瓜粉，2面都要





步驟 3：鍋裡放2大匙油，中火加熱，鍋有熱就可以轉小火，把雞胸肉皮面朝鍋面放入，小火慢煎。*進行這個步驟前烤箱可以先預熱150度





步驟 4：主要皮面要煎金黃色，肉面有熟成的顏色即可





步驟 5：把煎好的肉移到烤盤上，移到預熱好的烤箱，用150度烤12分鐘（這個雞胸肉算比較大片的，約有16Ｘ22cm，所以烤製的時間約12分鐘，如果買的雞胸肉沒有那麼大片，可以把時間縮短到10分鐘即可)





步驟 6：烤好移出烤箱，靜置5～10分鐘再切開





步驟 7：配上一點蔬菜，就可以美味上桌

小撇步

先煎過封住肉汁，再用150度的溫度去烤，這樣烤好的雞胸肉依然軟嫩可口喔！

