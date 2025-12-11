嫩妹直播被網友狂刷「膜」字洗版...真相曝光氣炸 痛批：太噁心

娛樂中心／綜合報導

韓國一名學生常透過日本直播平台跟網友互動。（示意圖／PIXABAY）

韓國一名正妹學生常透過日本直播平台跟網友進行互動，日前直播時也好奇詢問大家有沒有發現自己有哪裡不同，沒想到竟被日網友以漢字「膜」洗版，然而，學生妹查完真正含義後忍不住痛斥：「太噁心了」。

這名學生妹以帳號「@HNYAX1」在平台上直播，由於她長相可愛因此吸引許多人關注，不過網友在回應學生妹「與一個月前有何不同」的問題時，竟留言狂刷「膜」這個字，由於出現頻率太高，因此學生妹在好奇心驅使下查了含義，這才得知眾網友們在暗示她處女膜已破。

廣告 廣告

網友的行為讓學生妹感到不滿，直呼：「太噁心」，消息傳開後也引發大家討論，有人痛批是性騷擾，也有網友認為「被性慾支配的男人真噁心」，但事後學生妹又發布貼文希望大家可以將相關言論刪除，似乎是不想要把事件鬧大。

學生妹直播時被「膜」字洗版。（圖／翻攝自X）

更多三立新聞網報導

林襄觀光景點掀衣「辣露渾圓雪乳」炸深溝 韓籍啦啦隊女神看傻：OMG

才新婚一年...賴佩霞洋女婿「驟逝主因」曝光 她哽咽：這麼好的年輕人

花火節拍照洩姦情？大胃王女神遭疑外遇網紅攝影師 本人道歉了

啦啦隊女神短今震撼宣布喜訊 「超狂新身分」曝光：像作夢一樣

