嫩妻方媛產女才滿月...郭富城被追問要拚第4胎？ 鬆口認：喜歡熱鬧

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在上個月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，郭富城出席記者會時，不只大方公開愛女名字，尤其被媒體追問是否會想要拚第四胎，郭富城也認了：「喜歡熱鬧」。

郭富城自升格為三寶爸後，首度在昨（25日）於公開場合露面，當天郭富城除了坦言很享受照顧新生兒的過程外，也公開小女兒的名字叫做郭詠心，英文名則叫Cheryl，顯見再當爸的喜悅藏不住。

廣告 廣告

至於未來是否會跟方媛拚四寶，郭富城沒有把話說死，而是表明家中有小孩很熱鬧，「我喜歡熱鬧嘛，我就會覺得很好啦」，認為一切順其自然就好。

方媛曬出育兒照。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

李多慧徵正職！超狂福利公開 不只年送機票「還含生日禮金5位數」

汪東城答應客串卻慘被「退貨」 爆氣開譙劇組：為何不想好再來

昔爆秘戀小20歲網紅！網目擊林俊傑疑情侶裝同框高挑女 她驚人身家被挖

謝忻練跑秀完美比例...一抬腿拉筋「春光乍洩」網看呆：流量的視角

