嫩妻爆昔交往富商王廣德！「談10年爺孫戀」江柏樂親發聲

命理專家江柏樂與小16歲嫩妻雯雯結婚多年。（圖／翻攝自臉書 @江柏樂風水好好玩）





63歲命理專家江柏樂與小16歲嫩妻雯雯結婚17年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，豈料，近日地產大亨王廣德突在飯局中爆料，江柏樂的愛妻雯雯，就是自己愛情長跑10年的前女友。對此，江柏樂本人稍早也親自回應了。

據《鏡週刊》報導，高齡80多歲的地產大亨王廣德與雯雯的緣分始於女方還是大學生時，兩人展開一段長達10年的「爺孫戀」，他對雯雯極為大方、認真，不僅贈送台北天母房產，更稱她是自己人生中少數的「真愛」，但雯雯與王廣德年齡差距遭到女方母親強烈反對，最終尋求江柏樂做法斬桃花，砍掉這段忘年戀。

沒想到，雯雯在施法之後雖然對王廣德情意轉淡，但卻轉而愛上江柏樂，兩人因此步入禮堂。對此，根據《壹蘋新聞網》報導，江柏樂對於此事並不知情，嘆一口氣納悶表示：「我真的不知道（這件事），我也不知道他（王廣德）是誰、做什麼的？」對於妻子被捲入此事頗感無奈。



