嬌嗔「戰情沒辦法一起睡」！女中尉偷吃已婚3寶爸同袍 元配見懷孕照怒提告

桃園1名擔任中尉的人夫，與女中尉軍官發生婚外情，後來更在外租屋有了愛的小窩，女中尉還懷孕了，中尉妻子直至查看手機才意外發現老公出軌，憤而向法院提告2人侵害配偶權求償百萬，近日法院判2人連帶賠償40萬元，可上訴。

人妻備份手機 意外發現老公祕密

根據判決書，小美（化名）與軍人老公阿華（化名）結婚多年還有3個小孩，小美今年1月25日晚間，經同意備份老公手機資料時意外發現，阿華與女中尉小雪（化名）互稱「寶貝」「親愛的」，雙方使用的情侶App則標註「我們的開始2024.09.03」，顯示他們早在去年9月就開始交往。

不僅如此，小美更在他們2人的對話紀錄中看到，雙方談及離婚、性行為等，甚至從在外過夜演變成直接租屋同住，還有小雪的懷孕超音波照，讓她深感痛苦，決定提告侵害配偶權，向2人各求償100萬元。

聊色內容不記得？ 他辯：多為開玩笑

不過阿華卻否認主動給妻子小美使用手機，控訴小美趁他熟睡取得那些照片及對話紀錄等，侵害其隱私權，相關證據都是非法取得，不得作為案件證據使用；另外，行車紀錄器記錄下他曾和小雪瘋狂聊色「不吃吃了…真的很舒服嗎？吃吃」「真的很舒服啊」「你好變態喔」等，他則辯稱記憶模糊，印象多為開玩笑。

阿華並稱，自己與妻子感情不睦已久，2023年就開始談離婚，自己坦白婚外情時對方也沒特別反應等，認為賠償金額要求過高；至於當小三的小雪同樣稱，對話及影片應無證據能力，況且阿華與小美早已商討離婚，縱然她與阿華有肢體接觸等，也非重大侵害對方權益，精神慰撫金顯然過高。

月經沒來怎麼辦？ 成出軌鐵證

法官審理時認為，相關對話及影片若沒有即時查證備份，屆時將難以舉證，加上小美沒有透過強迫或脅迫手段取得，阿華與小美辯稱無證據力等，尚非可取。

侵害配偶權部分，判決也揭露，小雪與阿華曾在去年11月晚間，在連長室內寢關門獨處一室，遭陸軍懲處，法官認為主張被告有侵害其配偶權之事實，已非全然無據。

另2人對話中大量談及親吻、性器官、同宿、月經沒來怎麼辦、租房內裝、租金等議題，諸如「戰情的話我們沒有辦法一起睡」「我覺得我們去…我覺得我們去度蜜月好了」「那我先轉給房東」，顯見雙方有同居、性交行為，所以元配小美請求賠償有據，考量後判決2人連帶賠償40萬元，可上訴。

